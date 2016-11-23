Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
23 ноября 2016 г.
Служащие сели за парты / «Ставропольская правда» от 23 ноября 2016 г.

На Ставрополье стартовали занятия по правовому просвещению жителей муниципальных образований

В администрации Ставрополя состоялось первое занятие в рамках социального проекта по правовому просвещению жителей муниципальных образований. Проект реализуется советом муниципальных образований Ставропольского края. В рамках первого этапа преподаватели СКФУ проводят занятия-консультации с участием городских депутатов, муниципальных служащих, представителей территориального самоуправления и общественности. Второй этап – это организация и проведение бесед, лекций, круглых столов с представителями общественности города.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/na_stavropole_startovali_zanyatiya_po_pravovomu_prosvescheniyu_z_98236.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Ставрополь
На Ставрополье начала работу Общественная комиссия по борьбе с коррупцией
Музейно-краеведческие Прозрителевские чтения пройдут в Ставрополе 24 ноября
В Ставрополе пройдет Праздник хлеба
На Ставрополье стартовали занятия по правовому просвещению жителей муниципальных образований
Декабрь и январь в Ставропольском крае будут холоднее нормы
Право и закон
Родители умершего призывника добились получения социальной поддержки только через суд
Чиновник в селе Кочубеевском заключил договор социального найма для сотрудницы без очереди
2,5 года суд не может вынести приговор двум жителям Невинномысска. Виновны ли?
Освещение в школах Советского района установлено после вмешательства прокуратуры
Страхование жилья не будет обязательным

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!