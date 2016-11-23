На Ставрополье стартовали занятия по правовому просвещению жителей муниципальных образований

В администрации Ставрополя состоялось первое занятие в рамках социального проекта по правовому просвещению жителей муниципальных образований. Проект реализуется советом муниципальных образований Ставропольского края. В рамках первого этапа преподаватели СКФУ проводят занятия-консультации с участием городских депутатов, муниципальных служащих, представителей территориального самоуправления и общественности. Второй этап – это организация и проведение бесед, лекций, круглых столов с представителями общественности города.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161123/na_stavropole_startovali_zanyatiya_po_pravovomu_prosvescheniyu_z_98236.html