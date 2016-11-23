Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
23 ноября 2016 г.
Бороться всем! / «Ставропольская правда» от 23 ноября 2016 г.

На Ставрополье начала работу Общественная комиссия по борьбе с коррупцией

Коррупцию мы обычно воспринимаем как подкуп, взяточничество, продажность, использование должностного положения себе «на карман». Берут, как считают обыватели, все – полицейские, судьи, врачи и так далее. И борются с коррупционным злом тоже все – полицейские, прокуроры, сотрудники ФСБ... Эффект, скажем прямо, не тот, на который мы все рассчитываем.

Новые методы в борьбе с коррупцией на Ставрополье намерена применить Общественная комиссия по борьбе с коррупцией, управления которой уже созданы во всех регионах России.

Сегодня в борьбу с коррупцией все больше включаются институты гражданского общества. Общественная комиссия по борьбе с коррупцией – один из таких институтов. Активная позиция сотрудников комиссии показывает, что при инициативе и желании граждан решение наболевших социальных проблем возможно без привлечения бюджетных средств.

На Ставрополье управление общественной комиссии возглавляет Юрий Владимирович Волков. Он бывший сотрудник полиции, работал с армейскими структурами, занимался сельским хозяйством и бизнесом, преподавал в высшей школе. То есть опыта и знаний ему не занимать.

– Наша деятельность включена в общероссийский Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – говорит он. – Информация, полученная от граждан и организаций, поможет оперативно пресекать имеющиеся коррупционные практики и не допускать их дальнейшего существования.

Комиссия принимает информацию по телефону +7-967-1261261 или по электронной почте: antikorrupsk@ro.ru

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161123/na_stavropole_nachala_rabotu_obschestvennaya_komissiya_po_borbe__98223.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
Министр труда и соцзащиты Ставрополья Иван Ульянченко об основных задачах ведомства
На Ставрополье начала работу Общественная комиссия по борьбе с коррупцией
На пути к здоровому обществу
Отдыхающие в санаториях Кисловодска дети пропагандируют «световозвращающую моду»
В Ставрополе пройдет Праздник хлеба
Право и закон
Родители умершего призывника добились получения социальной поддержки только через суд
Чиновник в селе Кочубеевском заключил договор социального найма для сотрудницы без очереди
2,5 года суд не может вынести приговор двум жителям Невинномысска. Виновны ли?
Освещение в школах Советского района установлено после вмешательства прокуратуры
Страхование жилья не будет обязательным
Ставрополь
Музейно-краеведческие Прозрителевские чтения пройдут в Ставрополе 24 ноября
На Ставрополье стартовали занятия по правовому просвещению жителей муниципальных образований
Декабрь и январь в Ставропольском крае будут холоднее нормы
«Ростелеком» выступил партнером форума «Россия студенческая» и премии «Студент года – 2016»
В Ставрополе внедорожник столкнулся с маршруткой

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!