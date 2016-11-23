На Ставрополье начала работу Общественная комиссия по борьбе с коррупцией

Коррупцию мы обычно воспринимаем как подкуп, взяточничество, продажность, использование должностного положения себе «на карман». Берут, как считают обыватели, все – полицейские, судьи, врачи и так далее. И борются с коррупционным злом тоже все – полицейские, прокуроры, сотрудники ФСБ... Эффект, скажем прямо, не тот, на который мы все рассчитываем.

Новые методы в борьбе с коррупцией на Ставрополье намерена применить Общественная комиссия по борьбе с коррупцией, управления которой уже созданы во всех регионах России.

Сегодня в борьбу с коррупцией все больше включаются институты гражданского общества. Общественная комиссия по борьбе с коррупцией – один из таких институтов. Активная позиция сотрудников комиссии показывает, что при инициативе и желании граждан решение наболевших социальных проблем возможно без привлечения бюджетных средств.

На Ставрополье управление общественной комиссии возглавляет Юрий Владимирович Волков. Он бывший сотрудник полиции, работал с армейскими структурами, занимался сельским хозяйством и бизнесом, преподавал в высшей школе. То есть опыта и знаний ему не занимать.

– Наша деятельность включена в общероссийский Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – говорит он. – Информация, полученная от граждан и организаций, поможет оперативно пресекать имеющиеся коррупционные практики и не допускать их дальнейшего существования.

Комиссия принимает информацию по телефону +7-967-1261261 или по электронной почте: antikorrupsk@ro.ru

http://www.stapravda.ru/20161123/na_stavropole_nachala_rabotu_obschestvennaya_komissiya_po_borbe__98223.html