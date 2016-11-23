На пути к здоровому обществу

«У людей теперь нет времени друг для друга», – писал Рэй Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту». Слова, сказанные более полувека назад, актуальны и сейчас. Мы все время куда-то торопимся, опаздываем, бежим, бросая в топку суеты уважительное отношение к окружающим людям, к их интересам, традициям, их праву жить в покое и тишине.

Несмотря на то что сегодня большинство россиян продолжают считать незыблемыми такие нравственные нормы, как альтруизм, ценность человеческой жизни, сопереживание, стремление к совершенству, социологи вполне обоснованно отмечают и негативные изменения в поведенческих установках и качестве межличностных отношений людей. Доля граждан, чувствующих раздраженность, озлобленность и агрессию по отношению к себе окружающих людей, с октября 2014 по октябрь 2015-го подскочила с 16 до 26%. Такие данные приводятся в исследовании Института социологии РАН, посвященном влиянию экономического кризиса на социально-психологическое самочувствие россиян.

В условиях повсеместного распространения Интернета возникают дефицит общения, проявления чувств и подмена человеческих отношений виртуальным общением. Это в значительной степени оказывает воздействие прежде всего на сознание молодежи, не обладающей гибким нравственным стержнем и психологической устойчивостью. У подрастающего поколения часто отсутствует понятие об уважении, растет равнодушие, безразличие по отношению к другим, родителям. Результатом этого становятся повышенная агрессивность, нарушения общественного порядка, языковая бедность речи, сквернословие.

Без совместных усилий общества негативные моменты в нравах и ценностных ориентациях сами по себе не ослабнут, не исчезнут из нашей жизни, а, напротив, как снежная лавина, будут только нарастать, стремясь вмиг завалить все разумное, доброе, традиционное.

Давайте задумаемся о словах, которые мы произносим

Серьезной проблемой нашего общества является сквернословие. Эта вредная привычка будет существовать до тех пор, пока каждый из нас не задумается, какой вред наносят бранные слова нашему здоровью и здоровью окружающих. Сквернословие происходит от слова «скверно». В словаре В. Даля сказано: «Скверность – мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, нравственное растление, все богопротивное».

Сквернословие – это хамство, оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость и, как им кажется, защищает их. Проблема нецензурной лексики становится особенно острой в подростковом возрасте, ведь в глазах подростка сквернословие – это проявление независимости, способности не подчиниться запретам, то есть символ взрослости. Кроме того, она является знаком языковой принадлежности к группе сверстников, речевой моды. Иногда это подражание молодежным кумирам, например популярным телеведущим, актерам, певцам.

Как перестать ругаться?

Существуют разные способы, которые помогают избавиться от негативной привычки. Вот несколько ключевых.

Влияние окружающих. Нет метода лучше, чем воздействие окружающих. Бросить употреблять подобную лексику лучше не в одиночку, а в компании с кем-нибудь, тогда вы будете мотивировать друг друга. Попросите близких и друзей проследить за вами, не давать вам срываться – это тоже может неплохо помочь. Если вокруг вас есть дети, это также должно мотивировать, ведь вы не хотите, чтобы дети подхватили брань.

Замена. Постарайтесь заменить общеупотребительные матерные слова на приличные, которые вы тоже будете произносить с удовлетворением. Тогда вам будет проще отучиться ругаться.

Окружение. Если на вас негативно воздействует окружение и вокруг все сквернословят, если именно из-за этого вы начали ругаться, то тогда остается одно – сменить это окружение. Если же причиной являются, например, фильмы или музыка с использованием ненормативной лексики, которые вы смотрите и слушаете, то стоит задуматься о своих вкусах и, возможно, пересмотреть их.

Как отучить?

В ситуациях, когда нужно не лично отучиться сквернословить, а помочь это сделать другому человеку, действенны следующие способы.

Передразнивание. Если кто-то в вашем окружении употребляет нецензурные слова, не важно, взрослые или дети, можно попробовать передразнивать их. Возможно, первое время они будут обижаться или злиться, но затем бранные слова для них обесценятся.

Использование банки-копилки. Поставьте на видном месте (на работе, в квартире и т.д.) пустую банку. Определите сумму денег, которую нужно бросать в нее за каждое использованное бранное слово. Человеку будет жалко тратить все больше и больше денег, а если вредная привычка у него крепко засела, можно накопить со временем на что-нибудь нужное.

Разговор. Конечно, начать в любом случае стоит с серьезного разговора. Иногда может помочь и он. Если ругаются дети, то этот метод остается основным.

Пословица гласит: «Слово лечит, слово и ранит». Давайте задумаемся о словах, которые мы произносим, о том, какую разрушительную силу несет в себе грубое слово. Очень хорошо это выразил М. Матусовский в своем стихотворении:

Есть слова пострашнее, чем порох, Чем снаряд над окопными рвами. Я советую людям при ссорах Осторожнее быть со словами. Мир устроен на этой основе, И достаточно, в общем, серьезно: О любом опрометчивом слове Пожалеете рано иль поздно. Вы к словам проявляйте терпенье, Не берите в расчет кривотолков. Ведь от них остаются раненья, Как от мелких, но острых осколков.

Любить русский язык, бережно относиться к нему учат нас многие известные писатели, композиторы, художники, ученые, общественные деятели. Давайте прислушиваться к советам мудрых.

Кодекс этики соседа

Соседи – это наказание или подарок. С одними мы воюем годами, с другими становимся близкими друзьями. Если следовать нескольким основным правилам, жить в социуме станет легче. Первое, что от вас требуется, – это познакомиться. Узнайте имена и отчества ваших соседей, постарайтесь запомнить их и никогда не забывайте здороваться. Элементарная вежливость помогает сблизиться и не провоцировать негатив.

Обязательно следите за собой, прежде чем предъявлять требования к другим. Если вам не нравится мусор на лестничной клетке, громкая музыка, скандалы или текущие краны, то не позволяйте ничего такого в первую очередь себе. Оберегайте покой граждан и не забывайте соблюдать тишину с 22 до 7 часов. Если ваше поведение будет безупречным, то попросить соседей об уступке станет проще. Если же вы сами являетесь причиной головной боли соседей, то не стоит ждать, что они пойдут вам навстречу.

Кроме того, прежде чем предъявлять претензии, пусть даже и обоснованные, настройте себя на позитивный лад, спокойно объясните соседям, что они нарушают общественный порядок и это доставляет вам неприятные ощущения. Не нужно ставить ультиматумы. Соседи не обязаны вам подчиняться, они могут порекомендовать обратиться в суд с вашими претензиями, тогда причина беспокойств останется нерешенной долгое время. Обычно люди не хотят сознательно причинять беспокойство, поэтому могут прислушаться к вашим просьбам.

Если есть проблема, касающаяся обеих сторон, всегда предлагайте возможные способы ее решения и спрашивайте, нет ли у соседей других предложений. Это лучший способ найти компромисс. Если с соседями не повезло, они не идут на контакт, не прислушиваются к вашим просьбам, ведут асоциальный образ жизни, то разговорами и уговорами не поможешь. Но не опускайтесь до скандалов и драк, пригласите участкового и попросите его провести с соседями разъяснительную беседу, где оговаривались бы ваши права и обязанности по отношению друг к другу. И лишь в крайнем случае обращайтесь в суд для разрешения конфликта.

Поверьте, никто не хочет жить в напряжении, и если ваши соседи вполне приличные люди, то и они заинтересованы в дружелюбном отношении к себе. Чем мягче и уважительнее будете относиться вы к ним, тем лучше будут ваши отношения. Если же на ваши попытки наладить контакт соседи отвечают равнодушием, то разговаривайте только по-деловому и спокойно. Возможно, именно такая манера общения придется им по вкусу. И помните, каждый из вас имеет равные права на спокойную жизнь.

Важна не национальность, а личность

Н.А. Добролюбов сказал: «Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный». Люди должны уметь сосуществовать в одном обществе, уважать чужие традиции и не навязывать свое мнение (не лезть со своим уставом в чужой монастырь).

При взаимодействии культур разных национальностей происходит интеллектуальное обогащение народов. Иначе говоря, у меня в голове одна мысль, и у вас в голове одна мысль. Если мы обменяемся нашими мыслями, то станем богаче, так как у нас уже будет по две мысли. Благодаря дружбе между разными национальностями люди развиваются, а не деградируют. Существуют простые правила общения с представителями других национальностей, которые могут уберечь как отдельные личности, так и группы от попадания в ситуацию конфликта. Взрослые должны усвоить их сами и передать детям:

• необходимо относиться к чужой культуре с тем же уважением, с которым относитесь к собственной;

• не судить о ценностях, убеждениях и традициях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей;

• никогда не исходить из превосходства своей религии над чужой религией;

• общаясь с представителями других верований, стараться понимать и уважать их точку зрения;

• помнить, что у каждой культуры, какой бы малой она ни была, есть что предложить миру, но нет такой культуры, которая имела бы монополию;

• помнить, что никакие научные данные не доказывают превосходство одной этнической группы над другой.

Каждый человек стремится создать уют в своем доме. Но все мы живем в одном обществе, и значит, каждый человек должен стараться создавать атмосферу уважения и доброжелательности, увидеть в другом другого.

По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.

http://www.stapravda.ru/20161123/na_puti_k_zdorovomu_obschestvu_98221.html