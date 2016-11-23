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Прозрителевские чтения / «Ставропольская правда» от 23 ноября 2016 г.

Музейно-краеведческие Прозрителевские чтения пройдут в Ставрополе 24 ноября

24 ноября на базе Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве пройдут межрегиональные музейно-краеведческие Прозрителевские чтения, посвященные 110-летию создания Ставропольской ученой архивной комиссии. Сотрудники музеев края и ЮФО, представители архивов, преподаватели и студенты ставропольских вузов рассмотрят актуальные вопросы региональной истории, этнографии и музееведения. Среди тем предстоящих дискуссий – задачи изучения, сохранения и использования культурного и природного наследия региона, состояние архивного дела на Северном Кавказе, изучение музейных коллекций.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161123/muzeynokraevedcheskie_prozritelevskie_chteniya_proydut_v_stavrop_98231.html
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