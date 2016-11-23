Министр труда и соцзащиты Ставрополья Иван Ульянченко об основных задачах ведомства

На вопросы «СП» отвечает министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края И. Ульянченко.

– Иван Иванович, вообще так называемая социалка, или социальная сфера, – понятие настолько широкое, что трудно бывает обозначить какие-то пределы. И определить приоритеты тоже непросто. А как вы лично понимаете главные задачи министерства?

– Действительно, социальная сфера охватывает все пространство жизни человека: от условий его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и социально-этнических отношений. Стоит ли удивляться после этого, что краевой бюджет у нас традиционно является социальным? И понятно, почему вопросы развития социальной политики всегда были приоритетом и для руководства края, и для муниципальных органов власти. Что касается главных задач конкретно нашего министерства, это помощь многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам, всем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Еще одна задача – превентивные меры, чтобы не допустить эти самые трудные ситуации в судьбах жителей края. Для этого требуется обеспечить занятость тех, кто имеет профессию и хочет работать, урегулировать трудовые отношения на производстве, нужна работа, направленная на борьбу с безработицей.

– И каковы результаты, если говорить об итогах завершающегося года?

– Начнем с того, что все положенные выплаты с начала года осуществляются своевременно и в полном объеме. Еще один из результатов – отсутствие очередности на надомное обслуживание тех, кто нуждается в помощи социальных работников. В нашем крае также ликвидированы очереди в дома-интернаты общего типа, а очередность в психоневрологические интернаты снижена до 8 человек. До конца года нашей первостепенной задачей остается окончательная ликвидация очередности на стационарное обслуживание.

Если говорить о занятости населения, в этом году удалось совершить значительный прорыв по наполнению банка вакансий. Сегодня он составляет 26 тысяч рабочих мест, что в полтора раза больше, чем трудоустроено за аналогичный период прошлого года. Уровень официальной безработицы в крае составляет 0,9%, это меньше показателя прошлого года и на 0,2 процентных пункта ниже среднего показателя по России (1,1%). С начала текущего года при содействии учреждений занятости трудоустроено 24,4 тысячи человек. При этом удалось существенно повысить уровень трудоустройства инвалидов. Теперь мы не ждем, когда они придут к нам, а проводим анкетирование, выявляем нуждающихся в работе. В сфере трудовых отношений продолжается работа по ликвидации неформальной занятости. Согласно рейтингу результатов этой работы среди российских регионов, наш край входит в первую тройку. До конца года мы должны не просто добиться стопроцентного выполнения контрольного показателя, установленного Минтруда РФ, но и подтвердить факт заключения трудового договора сверкой с Пенсионным фондом.

– Какое количество жителей края получает различные социальные услуги? Какие это услуги?

– Ежегодно 32 комплексных центра обслуживают более двухсот тысяч жителей края, в 23 стационарных организациях проживают более четырех тысяч человек, 17 организаций социального обслуживания семьи и детей предоставляют услуги почти 80 тысячам человек, то есть в общей сложности около десяти процентов от общей численности населения в регионе. За два последних года перечень наименований оказываемых соцуслуг расширился с 73 до 90. Больше стало и видов услуг. Всего их восемь: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-педагогические, социально-трудовые, услуги по социальному сопровождению граждан, а также услуги по социальной адаптации граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности. Кроме того, в связи с введением нового закона о социальном обслуживании и изменением подходов к определению нуждаемости с начала прошлого года увеличилось число тех, кто получает социальные услуги бесплатно, – с 13 до 30 процентов. Что касается социальных услуг для детей, они всегда были и остаются бесплатными.

– Мы писали о новых методах работы социальных служб. Что еще удалось внедрить в их деятельность?

– Принимаемые руководством края, депутатским корпусом, нашим министерством и подведомственными ему учреждениями меры позволяют год от года расширять горизонты социальной работы, повышать их доступность и качество. Всего с начала года внедрено порядка 40 новых современных форм и технологий работы с различными категориями населения. Налицо и рост числа получателей социальных услуг. Взять такую инновационную технологию, как создание мобильных бригад. Сегодня, по нашему обследованию, постоянным социальным обслуживанием охвачено 534 из 762 населенных пунктов края. Организация выездного обслуживания дает возможность дойти абсолютно до всех нуждающихся. В настоящее время мобильные бригады есть во всех 32 центрах социального обслуживания. Все они обеспечены автотранспортом. Пользуются популярностью и другие выездные формы работы: поезда милосердия, мобильные библиотеки, домашнее визитирование. Только за первое полугодие мобильным обслуживанием было охвачено более 11 тысяч человек. Особое внимание, естественно, уделяется одиноким пожилым людям, престарелым, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Для них работают мобильные службы «Социальный сервис», социально-медицинской реабилитации на дому, «Домашний помощник». Стоит отметить и такие новые формы работы, как «Санаторий на дому», «Группа здоровья», «Школа здоровья», клубы «Социальный туризм для пожилых».

Сегодня пожилые люди имеют возможность получить в центрах социального обслуживания физиолечение, фитотерапию, массаж, сеансы лечебной физкультуры, оздоровительной ходьбы, релаксации и многое другое. В 17 центрах социального обслуживания предоставляется услуга грязелечения. Ежегодно оздоровительными мероприятиями охвачено более пяти тысяч представителей старшего поколения.

– Лично меня неприятно коробит, когда слышу различные словечки из вашей профессиональной лексики, типа «возраст доживания». И речь, как правило, идет о пожилых людях...

– Меня тоже коробит. Вообще, организуя работу с представителями старшего поколения, мы придерживаемся принципа: не доживание, а полноценная жизнь. Сегодня проблемы пожилых людей решаются с учетом последних достижений геронтологии. Основное внимание уделяется реабилитационной деятельности, которая характеризуется комплексным подходом к вопросам укрепления здоровья и продления активного долголетия. Во всех наших интернатах для престарелых созданы комфортные и безопасные условия, введено сбалансированное пятиразовое питание, организуется досуг. Оздоровительные, физиотерапевтические процедуры получают все, кто имеет медицинские показания, или 64 процента граждан, проживающих в стационарах. Как результат, средняя продолжительность жизни в интернатах сегодня составляет 74,1 года. Это на год больше, чем в 2014 году, когда мы начали реализацию проекта. А в нашем базовом учреждении Ставропольском геронтологическом центре средний возраст проживающих 82 года.

– Насколько существенный эффект приносят программы «Право быть равным», «Дорога в жизнь», направленные на помощь инвалидам?

– Эти программы реализуются в крае при финансовом участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приведу лишь несколько показателей, которые стали результатом сотрудничества с фондом: увеличение на 20 процентов числа детей-инвалидов, которым предоставлены реабилитационные услуги с использованием инновационных технологий; увеличение до 14 числа новых служб сопровождения семей с детьми-инвалидами; уменьшение в 2,5 раза числа родителей, лишенных родительских прав; снижение на 42 процента числа вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличение до 34 числа специализированных служб сопровождения замещающих семей; обеспечение 100 процентов кандидатов в замещающие родители, прошедших подготовку.

Еще одно важное преимущество сотрудничества края с фондом – это возможность модернизации материально-технической базы организаций социальной сферы. Выполнение программ фонда позволило обновить материально-техническую базу 54 организаций социальной защиты и образования. Средства использовались на приобретение современного оборудования длительного пользования – автотранспорта для межведомственных мобильных служб, реабилитационного, коррекционного, развивающего и игрового оборудования, оборудования для использования современных компьютерных методик.

– Бюджет края традиционно считается социальным, а как меняются суммы, выделяемые на социалку, в течение последних лет?

– Все прекрасно понимают, что экономическая ситуация в стране и крае сегодня сложная. В этой связи руководство страны и нашего региона вынуждено идти на сокращение бюджетных расходов. Но только не за счет социальной сферы, не за счет сокращения мер социальной поддержки. В течение последних лет исполнительная власть края, в том числе и наше министерство, все обязательства перед населением выполняла в полном объеме. Так, например, на социальную поддержку семей с детьми из средств федерального и краевого бюджетов в 2014 году было израсходовано 3,6 млрд рублей, в 2015 году уже более 4,3 млрд рублей, а на 2016 год на меры социальной поддержки семьям с детьми предусмотрено 4,6 млрд рублей. Социальным будет и бюджет 2017 года. То есть все публичные обязательства по социальной поддержке различных категорий населения как по федеральному, так и по краевому законодательству финансово обеспечены и выполняться будут неукоснительно.

И здесь стоит напомнить о том, что с этого года в крае появился новый вид помощи многодетным семьям – единовременная денежная компенсация расходов на подготовку детей к школе. Размер компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей составляет 1000 рублей на каждого обучающегося ребенка до 18 лет. Такая выплата будет ежегодной. В этом году ее получили 19 тысяч семей, в которых 37 тысяч школьников.

Что касается программ, финансируемых из бюджетов трех уровней, то отмечу подпрограмму «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». Она реализуется в крае с 2014 года. За три последних года под нужды инвалидов было приспособлено 329 из 583 объектов социальной сферы, вошедших в число приоритетных. На сегодняшний день итоги реализации этой подпрограммы таковы: уровень доступности приоритетных объектов повысился с 40 процентов в 2014 году до 56 процентов в году текущем. В следующем году мы планируем довести уровень доступности объектов до 62 процентов.

Здесь стоит сказать о том, что если ранее при адаптации объектов речь шла исключительно о том, есть пандус или нет пандуса, то сегодня мы используем дифференцированный подход, создаем возможности и для беспрепятственного перемещения инвалидов внутри зданий. При этом учитываем потребности как инвалидов, которые перемещаются на креслах-колясках, так и инвалидов с нарушениями зрения и слуха. На обустраиваемых объектах устанавливаются специальные подъемные устройства, лифты с голосовым сопровождением, внутри зданий появляются пространственно-рельефные указатели.

– А что можно сказать о технической оснащенности учреждений социальной защиты?

– Ежегодно приобретается новое оборудование, мебель, транспорт, проводятся ремонты. Главная цель при этом – создать удобства, прежде всего для обслуживаемых. Например, в учреждениях, которые работают с детьми, на сегодняшний день оборудованы игровые и сенсорные комнаты, залы ЛФК, тренажерные залы, детские игровые площадки.

Для созданных в учреждениях медкабинетов за два года закуплено самое современное оборудование. В прошлом году мы провели ремонт в 16 учреждениях. В этом году близится к завершению ремонт в пяти стационарных учреждениях социального обслуживания. Большая работа проводится по обеспечению безопасности учреждений, оснащению их системами видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, средствами пожаротушения. Огромное внимание уделяем благоустройству территорий, которые в большинстве своем с весны до осени похожи на цветущие сады. Ежегодно министерством проводится конкурс на лучшее благоустройство.

А что касается компьютерного оснащения, то в июле этого года мы первыми в России завершили реализацию проекта по обеспечению социальных работников планшетными компьютерами для ведения учета клиентов и услуг. Применение современных компьютерных технологий существенно экономит время работников, избавляет их от рутинной бумажной работы. На сегодняшний день устройствами, в память которых внесены сведения обо всех клиентах с участка социального работника, а также весь перечень оказываемых услуг, обеспечены все сотрудники. Эта инновация является прецедентом в сфере социального обслуживания в Российской Федерации. Нашим опытом уже заинтересовались коллеги из других регионов страны.

– Какие общественные организации оказывают помощь министерству в реализации социальных программ?

– На сегодняшний день в реестр поставщиков социальных услуг Ставропольского края включено 18 негосударственных организаций социального обслуживания, из которых 12 – социально ориентированные объединения общественников. Всего за девять месяцев этого года СОНКО оказано около 11 тысяч социальных услуг. В краевом бюджете на 2016 год предусмотрен миллион рублей на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, включенных в специальный реестр. Выплата компенсации производится ежеквартально.

И здесь мне хотелось бы обратиться к руководителям тех некоммерческих организаций, которые имеют возможность оказывать социальные услуги. Мы приглашаем эти организации к сотрудничеству. Отмечу, что проектом бюджета края на 2017 год средства на выплату компенсации поставщикам социальных услуг предусмотрены.

http://www.stapravda.ru/20161123/ministr_truda_i_sotszaschity_stavropolya_ivan_ulyanchenko_ob_osn_98226.html