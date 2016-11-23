Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
23 ноября 2016 г.

Медалями «Материнская слава» награждены 56 женщин Ставропольского края

23 ноября в зале торжеств «Metropol Hall» краевого центра прошло торжественное награждение многодетных матерей Ставрополья медалями «Материнская слава».

В преддверии предстоящего Дня матери к награжденным обратились председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалев, зампред ПСК Ирина Кувалдина.

Медалями «Материнская слава» II степени награждены 7 женщин, медали «Материнская слава» III степени получили 49 женщин.

Ставропольские коллективы художественной самодеятельности устроили для всех приглашенных праздничный концерт.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/medalyami_materinskaya_slava_nagrazhdeny_56_zhenschin_stavropols_98273.html
Фотография к статье Медалями «Материнская слава» награждены 56 женщин Ставропольского края
Евгения Лысюченко (на фото с дочерью Вероникой – одной из семи детей) награждена медалью «Материнская слава» III степени
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
В Ставропольской кадетской школе прошла акция памяти героев Панфиловской погранзаставы
В СтГАУ показали культурные особенности русского этноса и терских казаков
Медалями «Материнская слава» награждены 56 женщин Ставропольского края
Житель Ставрополя обещал за деньги устроить соседа на работу в МЧС
Сбербанк провел творческий конкурс среди ставропольских студентов
Власти
В Октябрьском районе Ставрополя — новый глава
Южно-Российскому лицею казачества и народов Кавказа – 20 лет
Как избежать перебоев с водой в городе-курорте Пятигорске
Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр намерены создать на Ставрополье
Кто станет главой Железноводска после отставки Веры Мельниковой?
Общество
В кочубеевском ЗАГСе прошла встреча со священником для молодых семей
В Минераловодском районе прошел конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»
Алексей Архипов признан лучшим пожарным Ставропольского края
Ставропольские инвалиды отличились на конкурсе профмастерства в Москве
Министр труда и соцзащиты Ставрополья Иван Ульянченко об основных задачах ведомства

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!