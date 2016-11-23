Медалями «Материнская слава» награждены 56 женщин Ставропольского края
23 ноября в зале торжеств «Metropol Hall» краевого центра прошло торжественное награждение многодетных матерей Ставрополья медалями «Материнская слава».
В преддверии предстоящего Дня матери к награжденным обратились председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалев, зампред ПСК Ирина Кувалдина.
Медалями «Материнская слава» II степени награждены 7 женщин, медали «Материнская слава» III степени получили 49 женщин.
Ставропольские коллективы художественной самодеятельности устроили для всех приглашенных праздничный концерт.