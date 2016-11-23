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23 ноября 2016 г.

Лишенный прав водитель устроил ДТП со смертельным исходом

Лишенный прав водитель устроил ДТП со смертельным исходом

22 ноября в 18 часов 30 минут на улице Ленина села Сотниковского Благодарненского района водитель автомобиля «ВАЗ-21102», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель и пассажир с травмами головы госпитализированы в районную больницу, еще один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Участники автоаварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель – 30-летний местный житель – год назад был лишен права управления за нетрезвое вождение. Срок лишения до настоящего времени не истек. У погибшего пассажира – 33-летнего жителя Сотниковского – остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161123/lishennyy_prav_voditel_ustroil_dtp_so_smertelnym_iskhodom_98262.html
Фотография к статье Лишенный прав водитель устроил ДТП со смертельным исходом
Лишенный прав водитель устроил ДТП со смертельным исходом
Лишенный прав водитель устроил ДТП со смертельным исходом
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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