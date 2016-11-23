Лишенный прав водитель устроил ДТП со смертельным исходом

22 ноября в 18 часов 30 минут на улице Ленина села Сотниковского Благодарненского района водитель автомобиля «ВАЗ-21102», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель и пассажир с травмами головы госпитализированы в районную больницу, еще один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Участники автоаварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель – 30-летний местный житель – год назад был лишен права управления за нетрезвое вождение. Срок лишения до настоящего времени не истек. У погибшего пассажира – 33-летнего жителя Сотниковского – остались жена и двое несовершеннолетних детей.

http://www.stapravda.ru/20161123/lishennyy_prav_voditel_ustroil_dtp_so_smertelnym_iskhodom_98262.html