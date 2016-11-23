Епархиальная акция «Маршрут милосердия» стартовала в Ставрополе

На территории Андреевского собора Ставрополя началась ежегодная епархиальная акция «Маршрут милосердия». Для всех бездомных и нуждающихся людей организован мобильный пункт раздачи горячей пищи. Основную работу взяли на себя воспитанники Спасо-Преображенского реабилитационного центра. Страждущим подавали горячий рыбный суп, гречку с рыбой, чай. Внесли свою лепту и сотрудники православной службы помощи бездомным «Помощник и покровитель», они привезли теплую одежду и обувь для бездомных.

http://www.stapravda.ru/20161123/eparkhialnaya_aktsiya_marshrut_miloserdiya_startovala_v_stavropo_98246.html