Божественная литургия прошла в тюремном храме в Зеленокумске
В тюремном храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы исправительной колонии № 7 Зеленокумска состоялась Божественная литургия, которую совершил настоятель храма Покрова Божией Матери села Нины иерей Евгений Семилетов. На богослужении молились женщины-заключенные, 15 из них исповедались и приобщились святых Христовых тайн.
http://www.stapravda.ru/20161123/bozhestvennaya_liturgiya_proshla_v_tyuremnom_khrame_v_zelenokums_98250.html
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