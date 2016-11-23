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23 ноября 2016 г.
Три победы баскетболистов СтГАУ / «Ставропольская правда» от 23 ноября 2016 г.

Баскетболисты СтГАУ одержали три победы на старте студенческого турнира

Баскетболисты СтГАУ одержали три победы на старте студенческого турнира

В Ессентуках завершился первый тур чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) дивизиона «СКФО». Три победы на старте турнира одержала мужская сборная Ставропольского государственного аграрного университета.

Игра с командой Кабардино-Балкарского государственного университета завершилась со счетом 71:59; соперников из Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа переиграли со счетом 83:54; а победа над Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом завершилась со счетом 91:84.

Всего в чемпионате АСБ участвуют семь баскетбольных дружин. Следующий тур пройдет 3 и 4 декабря также в Ессентуках.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161123/basketbolisty_stgau_oderzhali_tri_pobedy_na_starte_studencheskog_98195.html
Фотография к статье Баскетболисты СтГАУ одержали три победы на старте студенческого турнира
Баскетболисты СтГАУ одержали три победы на старте студенческого турнира
Баскетболисты СтГАУ одержали три победы на старте студенческого турнира
фото предоставлено пресс-службой СтГАУ
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