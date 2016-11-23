Баскетболисты СтГАУ одержали три победы на старте студенческого турнира

В Ессентуках завершился первый тур чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) дивизиона «СКФО». Три победы на старте турнира одержала мужская сборная Ставропольского государственного аграрного университета.

Игра с командой Кабардино-Балкарского государственного университета завершилась со счетом 71:59; соперников из Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа переиграли со счетом 83:54; а победа над Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом завершилась со счетом 91:84.

Всего в чемпионате АСБ участвуют семь баскетбольных дружин. Следующий тур пройдет 3 и 4 декабря также в Ессентуках.

http://www.stapravda.ru/20161123/basketbolisty_stgau_oderzhali_tri_pobedy_na_starte_studencheskog_98195.html