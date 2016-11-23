Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили лидерам турнира из Курска

Фото: из архива газеты «СП»

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги «Ставропольчанка-СКФУ» принимала безоговорочного лидера турнира — команду «Динамо-Фарм» из Курска, одержавшую на старте сезона десять побед подряд. Драматичной борьбы не получилось, визитерши «проштамповали» свои одиннадцатую и двенадцатую победы в турнире. В первой встрече наши девушки уступили со счетом 54:82. Повторный поединок завершился с меньшей разницей в счете — 56:47, но все равно в пользу гостей.

Оставшись с пятью победами в 12 играх, подопечные Е. Алиева опустились с четвертой на пятую строку таблицы. Теперь 1 и 2 декабря наших девушек ожидают игры на выезде с идущей на третьем месте столичной командой «МБА-2».

http://www.stapravda.ru/20161123/basketbolistki_stavropolchankiskfu_dvazhdy_ustupili_lideram_turn_98254.html