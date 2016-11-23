Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
23 ноября 2016 г.

Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили лидерам турнира из Курска

Баскетбол
Фото: из архива газеты «СП»

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги «Ставропольчанка-СКФУ» принимала безоговорочного лидера турнира — команду «Динамо-Фарм» из Курска, одержавшую на старте сезона десять побед подряд. Драматичной борьбы не получилось, визитерши «проштамповали» свои одиннадцатую и двенадцатую победы в турнире. В первой встрече наши девушки уступили со счетом 54:82. Повторный поединок завершился с меньшей разницей в счете — 56:47, но все равно в пользу гостей.

Оставшись с пятью победами в 12 играх, подопечные Е. Алиева опустились с четвертой на пятую строку таблицы. Теперь 1 и 2 декабря наших девушек ожидают игры на выезде с идущей на третьем месте столичной командой «МБА-2».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161123/basketbolistki_stavropolchankiskfu_dvazhdy_ustupili_lideram_turn_98254.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Ставрополь
Названы имена новых стипендиатов Литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой
Ставропольская интернет-мошенница «продавала» детские вещи
В Октябрьском районе Ставрополя — новый глава
Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили лидерам турнира из Курска
Прошли игры 3-го тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужчин
Баскетбол
Баскетболисты СтГАУ одержали три победы на старте студенческого турнира
Игры 2-го тура чемпионата края по баскетболу среди мужчин состоялись в Ставрополе
«Ставропольчанки-СКФУ» дважды обыграли баскетболисток команды «Ника» из Сыктывкара
Басктебольные соревнования школьников прошли в селе Александровском
Игры школьной баскетбольной лиги стартовали в Невинномысске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!