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23 ноября 2016 г.

Алексей Архипов признан лучшим пожарным Ставропольского края

Алексей Архипов

Победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший пожарный» стал Алексей Архипов, пожарный 12-й пожарно-спасательной части 9 отряда Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю.

А. Архипов работает в системе МЧС 7 лет. Профессию продиктовало детское увлечение.

– Я с детства любил жечь костры и поэтому мечтал стать пожарным. После увольнения из армии, где отслужил 10 лет, устроился на работу в пожарную часть, – рассказывает огнеборец.

Еще одно увлечение Алексея – альпинизм. Он подтвердил 3-й альпинистский разряд, и уверен, что впереди еще много невзятых вершин.

Ирина БОСЕНКО , при содействии пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
http://www.stapravda.ru/20161123/aleksey_arkhipov_priznan_luchshim_pozharnym_stavropolskogo_kraya_98263.html
Фотография к статье Алексей Архипов признан лучшим пожарным Ставропольского края
Алексей Архипов
Алексей Архипов
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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