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22 ноября 2016 г.

Жителю Ставрополя, напавшего с пистолетом на прохожего, грозит 10 лет тюрьмы

В суд направлено уголовное дело по обвинению гражданина А. Дулуб, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя. Дулуб, кстати, отец пятерых несовершеннолетних детей, 5 мая 2014 года на проезжей части ул. Тухачевского в ходе ссоры с незнакомым мужчиной выстрелил в него из травматического пистолета. А. Дулубу светит срок до 10 лет.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161122/zhitelyu_stavropolya_napavshego_s_pistoletom_na_prokhozhego_groz_98214.html
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