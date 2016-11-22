Жители благоустроенных сел реже переезжают в города

Во все времена российская глубинка держалась на социалке. Там, где местное хозяйство вкладывает средства в дороги, строительство жилья, газификацию, благоустройство сел и другие социальные проекты, создавая все блага цивилизации для своих людей, кипит жизнь, селяне меньше посматривают в сторону города.

Как показывает практика, крестьяне живут лучше там, где бизнес социально ответственен. Один из таких примеров – ООО семеноводческое хозяйство «Стодеревское» Курского района.

Всего в хозяйстве шесть тысяч гектаров земли. В крайне засушливых условиях выращивают семена многих культур. Ежегодно оно становится победителем районных соревнований по итогам жатвы и подготовки к севу. В прошлом году чистая прибыль составила 24 млн руб. Большая ее часть вкладывается в развитие производства, обновление парка сельхозмашин, внедрение новейших технологий. Здесь не ограничились, как многие другие агропредприятия, товарным растениеводством. Семеноводством занялись сравнительно недавно. По семенам овощных и некоторых других культур край, как, впрочем, и в целом вся страна, к сожалению, пока в значительной степени зависим от импортных поставок. Это одно из слабых мест отечественного агропрома. В последние годы ООО СХ «Стодеревское» успешно вписалось в эту нишу. По словам генерального директора Андрея Журенкова, хозяйство взяло курс на развитие семеноводства, выращивает высокопродуктивные семена озимых: пшеницы, ячменя, рапса, тритикале, а также льна, подсолнечника, гороха, овса, люцерны. Семена высоких репродукций дают неплохую прибавку по урожайности – от трех до семи центнеров на круг. Прибыль за последние три года увеличилась более чем в три раза – с 7 до 24 млн руб. Все это итог развития преимущественно семеноводства, убеждены в хозяйстве. Построено зернохранилище, вмещающее до 15 тыс. тонн продукции.

Большое внимание руководство уделяет и социальным вопросам, полностью выполняя все взятые обязательства перед работниками хозяйства. Заработная плата выплачивается без задержек и в строго установленные сроки. В ООО СХ «Стодеревское» трудятся около 100 человек, а в дни страды и других сезонных агрокампаний – до 120. В дни полевых работ люди обеспечиваются бесплатным горячим питанием, а во время уборки и сева даже трехразовым. Подвоз зерна и сена на подворья работников – также за счет хозяйства.

Немалая часть средств идет на другие социальные программы. В этой связке руководство хозяйства очень тесно работает с местным муниципалитетом. ООО СХ «Стодеревское» оказывает помощь местному детскому саду, школе, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, сельской церкви, участвует в строительстве местного храма. Приведен в порядок местный дневной стационар амбулатории, в Доме культуры оборудован зал для молодежного казачьего клуба.

Все чаще средства в развитие социальной сферы АПК на Ставрополье вкладывает и агробизнес. В сегодняшней ситуации очень важно видеть пользователя земли, что называется, в лицо. Хорошо, чтобы это был свой, выросший на ставропольской земле хозяйственник, знающий все беды селян как свои пять пальцев. В ходе недавнего визита в район министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова был поднят вопрос о строительстве спортивной площадки в центре станицы Стодеревской. Генеральный директор семеноводческого хозяйства Андрей Журенков заявил, что готов выступить партнером муниципалитета в возведении социально значимого объекта и поучаствовать в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

– Отрадно видеть такое единодушие и увлеченность процессом преображения малой родины среди работников администрации и тех, кто пошел по пути коммерции, – отметил Владимир Ситников. – ООО СХ «Стодеревское» – реальный пример идеально выстроенных отношений между властью и бизнесом. Конечно, будем смотреть и думать, в какие госпрограммы можно войти, для того чтобы спортплощадка уже в ближайшем времени появилась в станице. Пока есть такие предприниматели, село будет цвести и развиваться.

По словам Андрея Журенкова, он со своими коллегами сегодня делает все возможное, чтобы станичники не уезжали в поисках лучшей жизни, а находили свое счастье на родной земле.

– Надо жить завтрашним днем, думать о людях, что находятся с тобой бок о бок, – замечает руководитель хозяйства. – О тех, кто будет работать здесь завтра, а значит, о будущем России, которая во все времена начиналась с глубинки...

На Ставрополье есть много показательных примеров, когда агробизнес проявляет повышенную социальную ответственность, замечает Владимир Ситников. Так и должно быть, уверен он. В этом секрет не только успешной работы того или иного хозяйства, но и, самое главное, комфортной, достойной жизни крестьянина. Цивилизованное взаимодействие бизнеса и государства необходимо, в этом залог не только успешного ведения агробизнеса, но и достойного крестьянского быта, других благ, которыми сегодня можно удержать молодежь на селе, сделать сельскохозяйственные профессии престижными.

http://www.stapravda.ru/20161122/zhiteli_blagoustroennykh_sel_rezhe_pereezzhayut_v_goroda_98132.html