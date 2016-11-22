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22 ноября 2016 г.

Житель Ставрополя похищал дорогие иномарки под видом их аренды

Прокуратурой Промышленного района Ставрополя направлено в суд уголовное дело по обвинению В. Грабовского в совершении двух эпизодов мошенничества, сообщили в прокуратуре района. Предварительным расследованием установлено, что Грабовский в ноябре 2014 года предложил потерпевшему передать ему в аренду автомобиль марки «BMW», модель «Х3 ХDRIVE 201», сроком на год с арендной платой 28 000 рублей в месяц. Владелец авто согласился и передал Грабовскому автомобиль, стоимостью 1 600 000 рублей. «Арендатор» авто просто похитил. Аналогичным образом, Грабовский под предлогом аренды на два года автомобиля BMW, модель «Х3 ХDRIVE 201», стоимостью 1 800 000 рублей с ежемесячной арендной платой 62500 рублей в декабре 2015 года обманул еще одного автовладельца и похитил и этот автомобиль. Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161122/zhitel_stavropolya_pokhischal_dorogie_inomarki_pod_vidom_ikh_are_98166.html
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