Исполняющий обязанности главы Железноводска Николай Бондаренко поздравил преподавателей и учащихся Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова с 20-летием учебного заведения.

Участвовавшие в торжествах руководители города – курорта, представители общественных организаций, национальных диаспор и казачества, ветераны педагогического труда, бывшие сотрудники лицея, его выпускники разных лет и родители нынешних лицеистов, а также представитель «Ставропольэнерго» посетили открывшийся в этот день в ЮРЛКиНК музей идейного вдохновителя учебного заведения – выдающегося российского энергетика, Почетного гражданина Железноводск, потомственного казака Анатолия Дьякова. В 90-е годы у Анатолия Федоровича возникла идея создать на Кавминводах учебное заведение, в котором бы смогли обучаться ребята со всего Северного Кавказа, сохраняя и изучая традиции и обычаи своих предков. Он активно содействовал строительству здания и до самой своей смерти помогал лицею и лицеистам.

За время существования этого учреждения образования путевку в большую жизнь в его стенах получили 1 160 юношей и девушек: 48 из низ окончили учебу с «серебряной» и 81 – с «золотой» медалями. Ныне лицей входит в 100 лучших школ страны, в его педагогическом коллективе 33 специалиста высшей категории, три Почетных работника общего образования РФ, два Отличника просвещения и четыре победителя городского этапа профессионального конкурса «Учитель года».

На базе Южно-российского лицея казачества и народов Кавказа традиционно проходят краевые молодежные казачьи игры, в которых команда лицеистов всегда занимает призовые места.

http://www.stapravda.ru/20161122/yuzhnorossiyskomu_litseyu_kazachestva_i_narodov_kavkaza__20_let_98198.html