ВТБ в СКФО предоставил финансирование ГК «Заветное» в размере 300 млн рублей

Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО предоставил сельскохозяйственной группе компаний «Заветное» финансирование в размере 300 млн рублей сроком на один год. Заемные средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности группы.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Поддержка предприятий сельскохозяйственной отрасли остается одним из приоритетных направлений в работе филиала ВТБ в СКФО, а расширение сотрудничества с предприятиями агропромышленного комплекса – основной задачей в рамках реализации этой стратегии».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161122/vtb_v_skfo_predostavil_finansirovanie_gk_zavetnoe_v_razmere_300__98197.html