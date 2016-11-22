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22 ноября 2016 г.

ВТБ в СКФО предоставил финансирование ГК «Заветное» в размере 300 млн рублей

Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО предоставил сельскохозяйственной группе компаний «Заветное» финансирование в размере 300 млн рублей сроком на один год. Заемные средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности группы.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Поддержка предприятий сельскохозяйственной отрасли остается одним из приоритетных направлений в работе филиала ВТБ в СКФО, а расширение сотрудничества с предприятиями агропромышленного комплекса – основной задачей в рамках реализации этой стратегии».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161122/vtb_v_skfo_predostavil_finansirovanie_gk_zavetnoe_v_razmere_300__98197.html
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