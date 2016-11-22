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22 ноября 2016 г.
Впереди – бюджет / «Ставропольская правда» от 22 ноября 2016 г.

Впереди – бюджет

На еженедельном рабочем совещании в краевой Думе под председательством Геннадия Ягубова обсуждена информация о планах работы на предстоящую пятидневку, а также о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению на заседание Думы в ближайший четверг.

В их числе программа приватизации объектов госсобственности края. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, сообщил, что сумма поступивших налогов выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако пока тревогу вызывает собираемость налога на прибыль организаций, транспортный налог и налог на доходы физических лиц. Глава комитета также отметил, что на заседание Думы внесен законопроект о краевом бюджете.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы Думы СК
http://www.stapravda.ru/20161122/vperedi__byudzhet_98189.html
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