На еженедельном рабочем совещании в краевой Думе под председательством Геннадия Ягубова обсуждена информация о планах работы на предстоящую пятидневку, а также о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению на заседание Думы в ближайший четверг.

В их числе программа приватизации объектов госсобственности края. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, сообщил, что сумма поступивших налогов выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако пока тревогу вызывает собираемость налога на прибыль организаций, транспортный налог и налог на доходы физических лиц. Глава комитета также отметил, что на заседание Думы внесен законопроект о краевом бюджете.

http://www.stapravda.ru/20161122/vperedi__byudzhet_98189.html