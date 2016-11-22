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22 ноября 2016 г.

Вопросы законодательства в сфере недропользования обсудили в правительстве Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров провёл встречу с недропользователями Ставрополья, в которой приняли участие заместитель председателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Кузьмин, начальник главного управления МВД РФ по краю Александр Олдак.

– Нам важно найти точки соприкосновения и вместе сделать этот бизнес понятным, прозрачным и ответственным. Краевая власть заинтересована в росте налогов, новых рабочих местах, соблюдении экологической безопасности. Бизнес заинтересован в прибыли. Поэтому мы должны выстроить такую систему, при которой зарабатывать будет выгодно, а нарушать закон невозможно, – сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало в докладе заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Владимира Бордияна, на сегодняшний день на государственном балансе края числится 159 месторождений семи видов общераспространенных полезных ископаемых с суммарными запасами в 678 миллионов кубических метров. Сберечь это богатство возможно только при четком соблюдении законодательства в сфере недропользования.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , При содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161122/voprosy_zakonodatelstva_v_sfere_nedropolzovaniya_obsudili_v_prav_98227.html
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