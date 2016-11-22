Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
22 ноября 2016 г.
«Казань» взяли! / «Ставропольская правда» от 22 ноября 2016 г.

Волейбол: «Трансгаз-Ставрополь» одолел «Академию-Казань» в чемпионате России

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска выиграла две встречи у соперников из «Академии-Казань» и догнала их в турнирной таблице. У обеих команд стало по 15 очков после 12 игр, и они делят восьмое-девятое места в турнире из 12 коллективов. Вскоре георгиевцы будут принимать команду «Университет» из Барнаула, у которой 21 очко и позиция в турнирной таблице одной ступенькой выше.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161122/voleybol_transgazstavropol_odolel_akademiyukazan_v_chempionate_r_98182.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Волейбол
Волейбол: «Трансгаз-Ставрополь» одолел «Академию-Казань» в чемпионате России
В Невинномысске определились победители зонального первенства края по волейболу среди девушек
Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска «вкатываются» в сезон
Юные волейболистки Невинномысска – победительницы фестиваля школьного спорта стран СНГ
Волейболисты георгиевского «Трансгаз-Ставрополь» открыли сезон

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!