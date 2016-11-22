Волейбол: «Трансгаз-Ставрополь» одолел «Академию-Казань» в чемпионате России

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска выиграла две встречи у соперников из «Академии-Казань» и догнала их в турнирной таблице. У обеих команд стало по 15 очков после 12 игр, и они делят восьмое-девятое места в турнире из 12 коллективов. Вскоре георгиевцы будут принимать команду «Университет» из Барнаула, у которой 21 очко и позиция в турнирной таблице одной ступенькой выше.

http://www.stapravda.ru/20161122/voleybol_transgazstavropol_odolel_akademiyukazan_v_chempionate_r_98182.html