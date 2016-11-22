Как уже сообщала «СП», в ноябре Ставрополь стал столицей российского студенчества. Краевой центр принял более семи сотен человек со всей страны – участников III Общероссийского форума «Россия студенческая» и финала Российской национальной премии «Студент года – 2016». По традиции эти мероприятия каждый раз проводятся в новом регионе.

В Ставрополе основной площадкой для них выступил Северо-Кавказский федеральный университет. В рамках форума было организовано обучение ребят по разным направлениям: они посещали мастер-классы, презентовали свои проекты и выполняли практические задания. По их отзывам, особо ценными стали встречи и дискуссионные площадки с политиками, общественниками и представителями органов власти.

Не менее насыщенной была программа и у конкурсантов премии «Студент года». Но, безусловно, определяющими стали соревнования по номинациям, которые предусматривали формат самопрезентаций. Сложно в нескольких словах описать разнообразие прозвучавших идей: кто-то организовал собственный детский сад, другие могли похвалиться открытием молодежного театра, а кто-то смог предложить пути продвижения современной науки и т.д. Не обошлось и без сюрпризов: на площадке номинации «Спортсмен года» был поставлен рекорд России по жиму штанги лежа в поддерживающем устройстве среди юношей. Андрей Буравцов, спортсмен из Тюмени, выжал штангу весом 120 кг.

В целом же за право получить звание лучших в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, лидерства и общественной деятельности боролись около двухсот студентов. К слову, на этот раз организаторы премии добавили возможность участия для учащихся профессиональных образовательных организаций, выделив для них специальные номинации. В результате 13 человек признаны победителями, еще более 20 – лауреатами премии «Студент года – 2016». Бороться было за что: победителям дана возможность участвовать в работе над различными образовательными проектами федерального и международного уровней.

Символично, что итоги конкурса были озвучены в Международный день студентов. Заслуженные награды молодежи вручили представители исполнительной и законодательной власти, науки и спорта. Поддержку в награждении победителей оказал и бизнес региона. В частности, памятные подарки от банка ВТБ получили Дарья Петрова из Тюменской области, ставшая обладателем премии в номинации «Общественник года образовательных организаций высшего образования», и москвич Всеволод Колобов – лидер в номинации «Общественник года профессиональных образовательных организаций». Руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко на праздничной церемонии подчеркнул, что банк всегда активно работал со студентами, реализуя специальные программы для талантливой и целеустремленной молодежи, – их лучшие участники получают возможность трудоустройства. Говоря о завершившемся студенческом форуме, А. Дыренко отметил: «Столь масштабные мероприятия предоставляют уникальную возможность студентам и молодым специалистам России воплотить в жизнь свои идеи и проекты, создают условия для самореализации и раскрытия потенциала. В ходе наших встреч мы убедились, что современных студентов отличает способность креативно мыслить, ответственно и нестандартно подходить к решению поставленных задач. Мы рады внести свой вклад в образование будущего поколения».

Отметим, что сразу несколько номинаций завоевали студенты ставропольских вузов: Бэлла Шахназарян из СКФУ стала самой «Творческой личностью года», студентка Ставропольского государственного аграрного университета Вероника Серикова – «Спортсменом года», студентка Невинномысского государственного гуманитарно-технического института Мария Данилова – «Студенческим лидером года». Из Ставрополя и один из обладателей Гран-при – студент СКФУ Александр Хусаинов. Второй Гран-при присужден Станиславу Никифорову из Чебоксар.

Победители номинации «Гран-при» получат грант на обучение от Министерства образования и науки России. Поздравил их и вручил им дипломы губернатор Владимир Владимиров. «Наше студенчество – самое активное, инициативное, интеллектуальное. Вы – будущее нашей страны! И, глядя на вас, я уверен, что завтрашний день России будет благополучным и успешным», – сказал глава Ставрополья.

Кстати, по поводу «прописки» студенческой премии в следующем году организаторы пока сохраняют интригу. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил: «Мы третий год подряд подводим итоги самого ожидаемого конкурса «Студент года». Первый прошел в Татарстане, далее – Самара, теперь Ставрополь. Где будет четвертый конкурс, узнаем позже».

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161122/v_stavropole_nagradili_pobediteley_natsionalnoy_premii_student_g_98164.html