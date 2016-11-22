В Невинномысске стартовала «Мамина неделя»

Всю неделю, предшествующую Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, в Невинномысске будут проходить праздники мам, чествования лучших хранительниц семейного очага. Особо красиво проходят утренники и концерты, посвященные празднику, в детских образовательных, а также социальных учреждениях. Так, в творческой мастерской «Волшебный сундучок» Невинномысского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гавань» уже кипит работа. Воспитанники средней и старшей возрастной группы отделения социальной реабилитации готовят подарки, призы и сюрпризы для участников праздника, посвященного Дню матери.

Учреждения культуры Невинномысска также готовятся сделать приятное самым дорогим людям. В культурно-досуговом центре «Родина» подготовили тематическую выставку работ декоративно-прикладного творчества местных мастеров «Сделано с любовью» и праздничный концерт «Мамино сердце». Дворец культуры им. Горького организует городскую акцию «Незабудка» и концертную программу «Мир начинается с матери». Дом культуры «Шерстяник» проводит конкурс детских рисунков «Мой мир – моя мама!». Городская библиотечная система отмечает Мамин день литературно-музыкальными программами и поэтическими часами.

А для тридцати семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, благотворителями в союзе с комитетом по труду и социальной поддержке населения администрации будет проведено праздничное действо с творческими номерами, играми, а также празднично накрытыми столами в детском развлекательном центре.

Как рассказали в пресс-службе администрации Невинномысска, в сам День матери молодежь города организует на улицах акцию «Лучшая мама на свете!».

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161122/v_nevinnomysske_startovala_mamina_nedelya_98154.html