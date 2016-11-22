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22 ноября 2016 г.

В Невинномысске прошла торгово-закупочная сессия продуктов питания для детских садов

В Невинномысске прошла вторая в этом году торгово-закупочная сессия продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений. В ней приняли участие более 30 детских садов города и поставщики продтоваров из Железноводска, Невинномысска, Буденновска, Петровского района и т.д. Организатором сессии выступило управление экономического развития администрации Невинномысска. Сессия проходила в рамках краевого маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» и муниципальной программы развития предпринимательства.

Сметана, сыры, творог, другие молочные продукты, хлебобулочные изделия, свежие и квашеные овощи – все это заинтересованная сторона, то есть представители детских садов, могли не только лицезреть, но и продегустировать.

По результатам сессии будут заключены прямые договоры поставок в детские дошкольные учреждения. По условиям договоров продукты должны ежедневно доставляться в детские сады и отвечать строгим санитарным требованиям. Всего в Невинномысске для садиков закупается продовольствие по девяти товарным группам.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161122/v_nevinnomysske_proshla_torgovozakupochnaya_sessiya_produktov_pi_98216.html
Фотография к статье В Невинномысске прошла торгово-закупочная сессия продуктов питания для детских садов
В Невинномысске прошла торгово-закупочная сессия продуктов питания для дошкольных учреждений
В Невинномысске прошла торгово-закупочная сессия продуктов питания для дошкольных учреждений
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В Невинномысске прошла торгово-закупочная сессия продуктов питания для детских садов
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