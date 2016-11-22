Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
22 ноября 2016 г.

В Невинномысске от гриппа привили почти треть горожан

Несмотря на то, что в Невинномысске от гриппа привили почти треть населения, профилактическая работа, в том числе разъяснительная, продолжается

Наступила пора сезонных простудных заболеваний. В Невинномысске активно провели кампанию вакцинации против гриппа. В отделе Роспотребнадзора по Невинномысску рассказали, что общее число привитых составило 30,5 процента, что является хорошим показателем.

Как известно, страшно не только само вирусное заболевание, как правило, протекающее тяжело, с высокой температурой, но и его последствия. Так, в прошлом году в Невинномысске постгриппозной пневмонией переболели 158 человек. Поэтому вакцинация и профилактика сезонных простудных недугов – важный фактор в деле сохранения здоровья.

Сегодняв городе продолжается здоровьесберегающая кампания, в том числе и в Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения. Как рассказали в администрации Невинномысска, медицинские работники центра знакомят сотрудников, клиентов и посетителей с методами профилактики гриппа и ОРВИ, симптомами заболеваний, правилами поведения в разгар эпидемии и т.д. Во всех отделениях учреждения размещена соответствующая информация, напечатаны буклеты. В помещениях по графику регулярно проводятся влажная уборка и проветривание. Специалисты учреждения обеспечены защитными медицинскими масками.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161122/v_nevinnomysske_ot_grippa_privili_pochti_tret_gorozhan_98206.html
Фотография к статье В Невинномысске от гриппа привили почти треть горожан
Несмотря на то, что в Невинномысске от гриппа привили почти треть населения, профилактическая работа, в том числе разъяснительная, продолжается
Несмотря на то, что в Невинномысске от гриппа привили почти треть населения, профилактическая работа, в том числе разъяснительная, продолжается
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Здоровье
В Невинномысске от гриппа привили почти треть горожан
В краевом министерстве соцзащиты расскажут об обеспечении протезами
Ставропольские депутаты против электронных сигарет
Население Ставропольского края растет
Заболеваемость СПИДом на Ставрополье на 30,5 % выше прошлогодней
Невинномысск
Сотрудники Росгвардии в Невинномысске пресекли попытку угона автомобиля
В Невинномысске прошла торгово-закупочная сессия продуктов питания для детских садов
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награду полицейскому из Невинномысска
В Невинномысске стартовала «Мамина неделя»
Сотрудник ДПС в Невинномысске пытался «заработать» на водителе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!