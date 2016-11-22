В Невинномысске от гриппа привили почти треть горожан

Наступила пора сезонных простудных заболеваний. В Невинномысске активно провели кампанию вакцинации против гриппа. В отделе Роспотребнадзора по Невинномысску рассказали, что общее число привитых составило 30,5 процента, что является хорошим показателем.

Как известно, страшно не только само вирусное заболевание, как правило, протекающее тяжело, с высокой температурой, но и его последствия. Так, в прошлом году в Невинномысске постгриппозной пневмонией переболели 158 человек. Поэтому вакцинация и профилактика сезонных простудных недугов – важный фактор в деле сохранения здоровья.

Сегодняв городе продолжается здоровьесберегающая кампания, в том числе и в Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения. Как рассказали в администрации Невинномысска, медицинские работники центра знакомят сотрудников, клиентов и посетителей с методами профилактики гриппа и ОРВИ, симптомами заболеваний, правилами поведения в разгар эпидемии и т.д. Во всех отделениях учреждения размещена соответствующая информация, напечатаны буклеты. В помещениях по графику регулярно проводятся влажная уборка и проветривание. Специалисты учреждения обеспечены защитными медицинскими масками.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161122/v_nevinnomysske_ot_grippa_privili_pochti_tret_gorozhan_98206.html