В краевом министерстве соцзащиты расскажут об обеспечении протезами

22 ноября в министерстве труда и социальной защиты населения СК открыта телефонная линия «Социальной справочной». Специалисты ответят на вопросы о выдаче направлений на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей, не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в таких изделиях. Звонить можно по телефону (8652) 95-13-37 с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161122/v_kraevom_ministerstve_sotszaschity_rasskazhut_ob_obespechenii_p_98184.html