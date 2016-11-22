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22 ноября 2016 г.

Турнир памяти мастера спорта СССР Н. Гнедого собрал в Кочубеевском юных легкоатлетов

Юные легкоатлеты состязались в беге с барьерами, кроссах на короткие и длинные дистанции, метании копья, диска, толкании ядра

На базе спортивного комплекса «Урожай» села Кочубеевского прошел ежегодный турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта СССР Николая Гнедого. Борьбу за медали вели команды из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополя, Предгорного и Изобильненского районов Ставрополья. Хозяева были представлены сборными ДЮСШ сел Кочубеевское и Балахоновское.

Программа соревнований включала в себя несколько дисциплин. Юные легкоатлеты состязались в беге с барьерами, кроссах на короткие и длинные дистанции, метании копья, диска, толкании ядра.

В результате бескомпромиссной борьбы чемпионами турнира стали: Александр Лесовой (г. Черкесск, КЧР) и Елизаветта Горбунова (г. Прохладный, КБР) – бег на 60 м; Елизавета Горбунова (г. Прохладный, КБР) и Константин Голубничий (г. Прохладный, КБР) – бег на 60 м с барьерами; Арсений Аверин (г. Прохладный, КБР) и Ольга Ненахова (г. Ставрополь) – бег на 600 м; Александр Лесовой (г. Черкесск, КЧР) и Ирина Забело (с. Кочубеевское) – прыжки в длину; Станислав Сильченко (с. Кочубеевское) и Анастасия Диденко (г. Прохладный, КБР) – толкание ядра; Данил Парховецкий (с. Кочубеевское) и Анастасия Падалко (с. Кочубеевское) – метание копья.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161122/turnir_pamyati_mastera_sporta_sssr_n_gnedogo_sobral_v_kochubeevs_98207.html
Фотография к статье Турнир памяти мастера спорта СССР Н. Гнедого собрал в Кочубеевском юных легкоатлетов
Юные легкоатлеты состязались в беге с барьерами, кроссах на короткие и длинные дистанции, метании копья, диска, толкании ядра
Юные легкоатлеты состязались в беге с барьерами, кроссах на короткие и длинные дистанции, метании копья, диска, толкании ядра
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района
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