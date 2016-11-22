Турнир памяти мастера спорта СССР Н. Гнедого собрал в Кочубеевском юных легкоатлетов

На базе спортивного комплекса «Урожай» села Кочубеевского прошел ежегодный турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта СССР Николая Гнедого. Борьбу за медали вели команды из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополя, Предгорного и Изобильненского районов Ставрополья. Хозяева были представлены сборными ДЮСШ сел Кочубеевское и Балахоновское.

Программа соревнований включала в себя несколько дисциплин. Юные легкоатлеты состязались в беге с барьерами, кроссах на короткие и длинные дистанции, метании копья, диска, толкании ядра.

В результате бескомпромиссной борьбы чемпионами турнира стали: Александр Лесовой (г. Черкесск, КЧР) и Елизаветта Горбунова (г. Прохладный, КБР) – бег на 60 м; Елизавета Горбунова (г. Прохладный, КБР) и Константин Голубничий (г. Прохладный, КБР) – бег на 60 м с барьерами; Арсений Аверин (г. Прохладный, КБР) и Ольга Ненахова (г. Ставрополь) – бег на 600 м; Александр Лесовой (г. Черкесск, КЧР) и Ирина Забело (с. Кочубеевское) – прыжки в длину; Станислав Сильченко (с. Кочубеевское) и Анастасия Диденко (г. Прохладный, КБР) – толкание ядра; Данил Парховецкий (с. Кочубеевское) и Анастасия Падалко (с. Кочубеевское) – метание копья.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161122/turnir_pamyati_mastera_sporta_sssr_n_gnedogo_sobral_v_kochubeevs_98207.html