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22 ноября 2016 г.

Ставрополье – один из лидеров по объемам вносимых удобрений в АПК

Ставрополье – один из лидеров по объемам вносимых удобрений в АПК. Под урожай этого года в хозяйствах края с минеральными удобрениями посеяно 1383 тыс. га или более 77 процентов общей площади, что на семь процентов выше, чем в прошлом году. В девяти районах озимая пшеница получила 100 процентную подпитку, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. В лидерах – хозяйства Новоалександровского, Изобильненского, Кочубеевского, Труновского и Кировского районов, в которых внесено от 84 до 103 кг действующего вещества на 1 гектар посевов. Проводится мониторинг накопления и внесения минеральных удобрений при проведении осеннего сева, результаты которого позволяют рассчитывать на хороший урожай в следующем году. В настоящий момент минсельхозом края подписано соглашение с ООО «ФосАгро-Ставрополь» в части обеспечения аграриев региона минеральными удобрениями и оказания им агрохимических услуг на период проведения сезонных полевых работ в следующем году.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161122/stavropole__odin_iz_liderov_po_obemam_vnosimykh_udobreniy_v_apk_98204.html
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