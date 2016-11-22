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22 ноября 2016 г.
Ставрополь готовится к юбилею / «Ставропольская правда» от 22 ноября 2016 г.

Ставрополь готовится к 240-летию города

В администрации краевого центра прошли заседания рабочих групп по подготовке к празднованию 240-летия города, которое будет отмечаться в 2017 году. В состав этих групп вошли как руководители всех структур администрации Ставрополя, так и представители ветеранских, патриотических, казачьих, культурных объединений, краевые и городские депутаты и представители СМИ. Они высказали свои идеи по поводу грядущих торжеств. Первое заседание оргкомитета праздника запланировано на середину декабря.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161122/stavropol_gotovitsya_k_240letiyu_goroda_98185.html
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