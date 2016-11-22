Фотография к статье Ставрополь готовится к 240-летию города
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Экскурсия по Ставрополю. Площадь Ленина
В администрации краевого центра прошли заседания рабочих групп по подготовке к празднованию 240-летия города, которое будет отмечаться в 2017 году. В состав этих групп вошли как руководители всех структур администрации Ставрополя, так и представители ветеранских, патриотических, казачьих, культурных объединений, краевые и городские депутаты и представители СМИ. Они высказали свои идеи по поводу грядущих торжеств. Первое заседание оргкомитета праздника запланировано на середину декабря.