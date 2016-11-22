Сотрудники Росгвардии в Невинномысске пресекли попытку угона автомобиля

В центр оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии по краю, сообщает пресс-служба ведомства, поступила информация о том, что на одной из улиц Невинномысска замечены граждане, которые пытаются проникнуть в припаркованный автомобиль. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны у открытого автомобиля обнаружили граждан, которые при виде подъезжающей патрульной машины попытались скрыться. Вскоре один из предполагаемых участников преступления был задержан. Им оказался 21-летний местный житель. Правонарушитель передан сотрудникам полиции.

При обследовании прилегающей территории выяснилось, что еще у одного транспортного средства вскрыта водительская дверь и оборваны провода в замке зажигания.

http://www.stapravda.ru/20161122/sotrudniki_rosgvardii_v_nevinnomysske_presekli_popytku_ugona_avt_98212.html