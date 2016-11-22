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22 ноября 2016 г.

СНИЛС нового образца начнут выдавать с декабря, старые менять не нужно

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

С декабря 2016 года Отделение ПФР по краю начнет выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке нет: изменился лишь текст на ее обратной стороне. Теперь в нем нет фразы о смене пола. При этом состав информации и дизайн свидетельства остались прежними. Свидетельства нового образца будут выдаваться оформляющим СНИЛС впервые или в случае его замены или восстановления. Карточки старого образца являются полностью действительными и замены не требуют, однако все желающие могут обратиться в ПФР за дубликатом свидетельства уже нового образца.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161122/snils_novogo_obraztsa_nachnut_vydavat_s_dekabrya_starye_menyat_n_98222.html
Фотография к статье СНИЛС нового образца начнут выдавать с декабря, старые менять не нужно
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
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