Сильный ветер на Ставрополье продолжит бушевать до ночи 23 ноября

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в первой половине ночи 23 ноября на территории края, в том числе в Ставрополе, ожидаются порывы юго-восточного ветра до 30 м/с.

МЧС края предупреждает о том, что из-за сильного порывистого ветра на территории края существует вероятность возникновения локальных чрезвычайных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, кровли, рекламных щитов и деревьев, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения. Населению рекомендуется сохранять безопасность и бдительность.

В тоже время, по оценкам ставропольских синоптиков, днем 23 ноября на территории края ожидается ветер 20-23 м/с, ночью мороз -3…-8 градусов, днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, осадки не прогнозируются. 24 ноября днем потеплеет до +7 градусов, ветер стихнет до 14-16 м/с.

http://www.stapravda.ru/20161122/silnyy_veter_na_stavropole_prodolzhit_bushevat_do_nochi_23_noyab_98202.html