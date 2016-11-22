Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
22 ноября 2016 г.

Сильный ветер на Ставрополье продолжит бушевать до ночи 23 ноября

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в первой половине ночи 23 ноября на территории края, в том числе в Ставрополе, ожидаются порывы юго-восточного ветра до 30 м/с.

МЧС края предупреждает о том, что из-за сильного порывистого ветра на территории края существует вероятность возникновения локальных чрезвычайных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, кровли, рекламных щитов и деревьев, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения. Населению рекомендуется сохранять безопасность и бдительность.

В тоже время, по оценкам ставропольских синоптиков, днем 23 ноября на территории края ожидается ветер 20-23 м/с, ночью мороз -3…-8 градусов, днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, осадки не прогнозируются. 24 ноября днем потеплеет до +7 градусов, ветер стихнет до 14-16 м/с.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161122/silnyy_veter_na_stavropole_prodolzhit_bushevat_do_nochi_23_noyab_98202.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
Шаг в будущее: школьники из СКФО представили свои научные разработки в Ставрополе
Сильный ветер на Ставрополье продолжит бушевать до ночи 23 ноября
Стихия на Ставрополье: ураганный ветер рвал крыши и опрокидывал грузовики
Митрополит Кирилл о проведении V Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора
Д.И. Менделеев: Знания без воспитания – что меч в руках сумасшедшего
Происшествия
В Ставрополе внедорожник столкнулся с маршруткой
Подъезд к Ставрополю со стороны трассы «Кавказ» по-прежнему закрыт из-за сильного бокового ветра
В Ессентуках автомобиль врезался в патрульную машину ДПС, водитель пытался скрыться
Житель Ставрополя похищал дорогие иномарки под видом их аренды
Что нужно сделать, чтобы на дорогах Ставрополья не гибли люди?
Ставропольский край
Ставрополье – один из лидеров по объемам вносимых удобрений в АПК
Куда катишься, ставропольский футбол?
Россельхозбанк профинансировал аграриев Ставрополья на 2,3 млрд рублей в 2016 году
Налоговики стараются не беспокоить честный бизнес
Таможенные психологи отмечают профессиональный праздник

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!