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22 ноября 2016 г.

Шаг в будущее: школьники из СКФО представили свои научные разработки в Ставрополе

На три дня будущие светила науки собрались во Дворце детского творчества Ставрополя на соревнование, которое проходило в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи «Шаг в будущее». Похвастаться своими первыми открытиями и представить научные разработки приехали 85 детей из Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, Ингушетии, Дагестана, РСО – Алании, Ростовской области и Ставропольского края. Все они лауреаты региональных и городских научных молодежных конкурсов.

И какие тут только не встретишь изобретения! Они связаны с техникой и инженерными областями знаний, информатикой, экономикой, естественными, гуманитарными науками... Не только эксперты, но и все желающие подходили к мини-лабораториям, говорили, спорили с талантливым ребенком. Да, великих научных открытий пока не случилось, но, как говорится, еще не вечер!

Не первый раз в Ставрополе собираются увлеченные молодые люди. Все началось в 1991 году, когда МГТУ им. Н. Баумана учредил престижную программу, в которой приняли участие несколько ведущих вузов страны. Вскоре и Ставрополь охотно примкнул к числу участников, и благодаря Малой академии наук (она действует на базе ДДТ) тесное сотрудничество ученых продолжается.

– Приятно узнавать, что участники соревнований прошлых лет без проблем поступают в ведущие вузы страны, многие продолжают заниматься наукой, – отметил руководитель Малой Академии наук Виталий Игропуло. – Но важно и то, что здесь дети лучше узнают мир.

Юрий Юров из села Старомарьевка планирует стать ученым-разработчиком и сегодня взялся решать сложную задачу: восьмиклассник придумал роботизированный подъемник для пожарной службы. Например, если загорелся многоквартирный жилой дом, огнеборцы могут быстро подняться на нужную высоту и благодаря вместительной платформе одномоментно забрать десять человек!

В другом павильоне Тимофей Филенко из Георгиевска едва успевал отвечать на вопросы многочисленных зрителей, ведь его разработка актуальна и уже работает. Юный изобретатель создал 3D-принтер. Правда, устройство пока выглядит простовато, но выполняет свои функции исправно. Как рассказывал Тимофей, первое, что он напечатал, — недостающие детали для устройства. А так-то принтер готов справиться с любыми задачами!

Приятно, что все научные открытия участников соревнования сконцентрированы на одной общей идее – помочь людям. Ведь помимо технических новинок на выставке были представлены исследования, связанные с еще одной очень важной областью нашей жизни — медициной. Сегодня юные умы ищут способы лечения сахарного диабета, исследуют проблемы гриппа и ОРВИ, изучают ДНК. Волнуют их и проблемы сельского хозяйства.

23 ноября экспертный совет, который представлен ведущими учеными вузов Ставрополя, назовет авторов лучших проектов, вручит большую и малую медали за успехи в научно-исследовательской деятельности, специальные призы за лучшую работу в номинациях и дипломы.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161122/shag_v_buduschee_shkolniki_iz_skfo_predstavili_svoi_nauchnye_raz_98201.html
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