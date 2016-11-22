На неделю Ставрополь в дополнение к статусу самого благоустроенного города России превратился ещё и в самый студенческий. С 14 по 18 ноября здесь проходили третий Общероссийский форум «Россия студенческая» и очный этап Российской национальной премии «Студент года – 2016», объединившие более 700 студентов со всей страны. Организаторами мероприятий выступили Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» и Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», Северо-Кавказский федеральный университет.

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром данных проектов, организовал Wi-Fi в местах торжественных мероприятий. Также оператор предоставил «Ставропольскому телевидению» канал для проведения онлайн-трансляции закрытия форума и награждения премией «Студент года». Каждый желающий из любой точки России мог болеть за молодёжных активистов и следить за ходом подведения итогов. Всего в заключительном этапе конкурса «Студент года» участвовали около 200 лучших представителей из 54 регионов страны. Соревнования проходили в 13 номинациях.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» в качестве почётного гостя в своём выступлении поблагодарил организаторов и обратился к молодёжи: «Одной из главных задач, которая стоит сегодня перед «Ростелекомом» – строительство цифровой России, а собравшиеся сегодня в зале люди и есть та аудитория, которая уже использует и в будущем будет пользоваться современными телекоммуникационными услугами. Нам очень важно быть с вами на одной волне. Премия «Студент года» это замечательное соревнование. Вы сегодня не только выбрали победителя, но ещё и приобрели друзей. Удачи вам на каждом экзамене вашей жизни».

На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ректоры вузов юга России, почетные гости, партнеры форума и финала премии.

Обладателем «Гран-при» в номинации «Студент года образовательных организаций высшего образования» стал студент из Ставрополя Александр Хусаинов. Станислав Никифоров из города Чебоксары оказался победителем в номинации «Студент года профессиональных образовательных организаций».

Алина Левитская, ректор СКФУ: «На нас легла большая ответственность – принять более шестисот лучших студентов и экспертов со всей России. Но в душе мы были уверены, что все получится хорошо, потому что мы были не одни. С нами было все ректорское сообщество, городские власти, правительство края и наши партнёры. Теперь, когда вы будете слышать о Ставрополе и Ставропольском крае, у вас будут возникать ассоциации не только с великими поэтами, которые бывали на Кавказе или с нашими городами-курортами. Вы еще будете понимать, что Ставрополь – уникальный студенческий город».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161122/rostelekom_vystupil_partnerom_foruma_rossiya_studencheskaya_i_pr_98217.html