Россельхозбанк профинансировал аграриев Ставрополья на 2,3 млрд рублей в 2016 году

За 10 месяцев 2016 года Ставропольский филиал Россельхозбанка направил около 2,3 млрд рублей на проведение сезонных работ в крае. При этом наибольшая динамика отмечена в сегменте крупного и среднего бизнеса – так объем кредитных средств, выданных представителям крупного бизнеса за 10 месяцев текущего года, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, среднего бизнеса – в 8 раз.

«Кредитные средства позволили аграриям оперативно осуществить закупку семян, средств защиты растений, приобрести минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и решить другие текущие задачи, необходимые для эффективной реализации посевной и уборочной кампаний в крае. В текущем году на Ставрополье получен рекордный урожай, и мы испытываем чувство гордости, что общими усилиями наших тружеников внесен настолько весомый вклад в продовольственную безопасность страны», – отметил директор Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Сенокосов.

В 2016 году Россельхозбанк предпринял ряд мер, направленных на повышение доступности заемных средств, в том числе снижал уровень процентных ставок на кредитование сезонных работ. При этом филиал Банка продолжает планомерно совершенствовать условия и процедуру финансирования сезонных работ с учетом потребностей аграриев и текущей ситуации в межотраслевом комплексе АПК.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161122/rosselkhozbank_profinansiroval_agrariev_stavropolya_na_23_mlrd_r_98193.html