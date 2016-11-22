Представитель страховщика оштрафован за отказ в заключении договора ОСАГО

Прокуратура Ессентуков провела проверку исполнения требований Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». И выяснила, что один из индивидуальных предпринимателей осуществляет деятельность, связанную с заключением договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от имени Страховой компании «РОСГОССТРАХ». Предприниматель необоснованно отказал в заключении договора страхования гражданской ответственности гражданину под предлогом обязательной оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных законом. Прокуратура города возбудила в отношении него дело об административном правонарушении за навязывание страхователю дополнительных услуг. По результатам рассмотрения постановления прокурора города индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности — оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161122/predstavitel_strakhovschika_oshtrafovan_za_otkaz_v_zaklyuchenii__98230.html