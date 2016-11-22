Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
22 ноября 2016 г.

Представитель страховщика оштрафован за отказ в заключении договора ОСАГО

Прокуратура Ессентуков провела проверку исполнения требований Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». И выяснила, что один из индивидуальных предпринимателей осуществляет деятельность, связанную с заключением договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от имени Страховой компании «РОСГОССТРАХ». Предприниматель необоснованно отказал в заключении договора страхования гражданской ответственности гражданину под предлогом обязательной оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных законом. Прокуратура города возбудила в отношении него дело об административном правонарушении за навязывание страхователю дополнительных услуг. По результатам рассмотрения постановления прокурора города индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности — оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161122/predstavitel_strakhovschika_oshtrafovan_za_otkaz_v_zaklyuchenii__98230.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Право и закон
Представитель страховщика оштрафован за отказ в заключении договора ОСАГО
Глава Ставрополья выступил на форуме «Антиконтрафакт – 2016» в Ереване
Жителю Ставрополя, напавшего с пистолетом на прохожего, грозит 10 лет тюрьмы
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награду полицейскому из Невинномысска
Что нужно сделать, чтобы на дорогах Ставрополья не гибли люди?
Ессентуки
В Ессентуках автомобиль врезался в патрульную машину ДПС, водитель пытался скрыться
Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр намерены создать на Ставрополье
Памятник погибшим на службе бойцам ВВ и МВД открыли в Ессентуках
Крупнейший на Юге России аграрный научный центр создадут на Ставрополье
Муниципальная земля не должна распродаваться, – губернатор Ставрополья

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!