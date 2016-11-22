Подъезд к Ставрополю со стороны трассы «Кавказ» по-прежнему закрыт из-за сильного бокового ветра

Ограничения для большегрузного транспорта, введенные 21 ноября в 16 часов 30 минут на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» со стороны ФАД «Кавказ» со 2-го по 16-й километр, по-прежнему действуют. Погодные условия остаются неблагоприятными: сильный боковой ветер затрудняет движение транспорта. Сотрудники Кочубеевской Госавтоинспекции осуществляют надзор за дорожным движением на данном участке в круглосуточном режиме.

За сутки в кювет съехали 14 транспортных средств. 11 фурам, большегрузам и «ГАЗелям» автоинспекторы оказали помощь: вызвали на место автокран, который вытащил автомашины. Еще три единицы вытащить не представляется возможным ввиду погодных условий: тяжелая техника не может приблизиться к ним из-за ветра. Водителей сотрудники ГИБДД отогревают в патрульных автомобилях и привозят им горячий кофе.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится. Кроме того, сильный ветер мешает нормальному движению транспорта в Шпаковском, Петровском и Изобильненском районах. Порывы ветра до 30 метров в секунду затрудняют движение и в краевой столице. Владельцам личного транспорта рекомендовано не выезжать без особой необходимости, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20161122/podezd_k_stavropolyu_so_storony_trassy_kavkaz_poprezhnemu_zakryt_98208.html