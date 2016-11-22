Налоговики стараются не беспокоить честный бизнес

21 ноября профессиональный праздник отметили работники налоговых органов России.

Надо сказать, что последний осенний месяц для налоговиков непростой, в каком-то плане даже решающий. Приближается 1 декабря – срок уплаты физлицами имущественных налогов. Прогнозировать итоги этой кампании – дело неблагодарное, однако сейчас по максимуму делается все, чтобы уплата налогов была комфортной, считает руководитель управления ФНС России по Ставропольскому краю Е. АФОНИНА. С ней корреспондент «СП» встретилась накануне профессионального праздника.

– Елена Алексеевна, налогообложение все больше автоматизируется. Какие дивиденды это позволяет получить?

– Автоматизацией процессов взаимодействия с налогоплательщиками обеспечивается переход на новый уровень налогового контроля. В его основе выстраивание простых процедур, которые не обременяли бы налогоплательщиков. Этой цели подчинено администрирование на всех уровнях: в отношении физических, юридических лиц и предпринимателей. Существующее программное обеспечение, мощные информационные ресурсы позволяют нам сосредоточиться на зонах риска и не беспокоить добросовестных граждан.

Причем особую важность на данном этапе для нас приобретает задача создания равных и справедливых условий для ведения бизнеса. Неуплата налогов не должна быть для кого-то конкурентным преимуществом. Потому мы видим усиление контроля с одной стороны, но с другой – предпринимаются меры, чтобы не страдали те, кто ведет бизнес честно.

– А можете привести примеры?

– В частности, использование налоговыми органами рискоориентированного подхода. Он подразумевает анализ деятельности организаций с целью выявления факторов налогового риска. Важно отметить, что это предупредительная мера. То есть нарушение выявляется, и налогоплательщику дается возможность устранить его до проведения проверки.

Другой пример. На оперативности построен принцип функционирования автоматизированной системы контроля НДС. До ее внедрения на обнаружение факта неуплаты налоговому инспектору требовалось от одного до трех месяцев. А теперь, когда в этой сфере введен электронный документооборот, происходит зеркальное сопоставление сведений об операциях в декларациях покупателя и продавца. Данные книг покупок, книг продаж и журналов счетов-фактур проходят «попозиционный» налоговый контроль на предмет соответствия вычетов одних налогоплательщиков данным книг продаж их контрагентов. В этом же русле работает и новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Действовавшая ранее система уже не обеспечивала потребности онлайн-торговли, которая приобретает все большие масштабы. Теперь же многое стало проще для предпринимателей, потому выгоднее вести легальный бизнес, но в то же время не забыты и интересы потребителя. Новая система должна поднять на качественно иной уровень защиту покупателя.

Скажу еще о личных кабинетах. Сейчас в любой сфере этот сервис находится на пике популярности. Интернет-пользователи – и население, и бизнес – предпочитают самостоятельно регулировать взаимодействие с госорганами. На примере налоговой службы скажу, что пользоваться личным кабинетом – это значит быть в курсе своих обязанностей и прав, иметь возможность изучить особенности начисления налогов, платить онлайн, всегда иметь под рукой удобный и оперативный способ донести важные сведения до налоговой инспекции.

– Понять, стоит ли овчинка выделки, помогут конкретные цифры.

– Благодаря совершенствованию налоговых механизмов нам удается увеличивать поступления в бюджеты даже в условиях кризиса. За 10 месяцев в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 63 млрд рублей, что на 22% больше показателей годом ранее. Поступления по НДС в федеральный бюджет выросли почти вдвое. Эта цифра, пожалуй, самое красноречивое доказательство эффективности новых методик. В консолидированный бюджет края собрано 44,3 млрд рублей, рост составил 11 процентов.

Но наиболее ценный и показательный момент для нас – это усиление роли самоконтроля со стороны налогоплательщиков. Предупреждение налогового нарушения – это высший пилотаж администрирования. Если налогоплательщик понимает, что применение схем бессмысленно, то в конце концов он перестанет их использовать. Вместе с тем никто не застрахован от ошибок, потому мы предлагаем подать уточненную декларацию, что позволяет избежать штрафных санкций. Приведу пример: в третьем квартале по результатам аналитической работы налоговых органов налогоплательщиками самостоятельно перечислено 105 млн рублей, что в два раза больше, чем за первое полугодие текущего года.

И еще один очень важный для нас показатель – это снижение задолженности по налогам на 22%, или 4,4 млрд рублей.

– Давайте перейдем от достижений к планам. На что будет сделан упор в ближайшей перспективе?

– Мы максимально используем тот инструментарий, которым располагает налоговая служба, но наибольший эффект достигается во взаимодействии с другими структурами. Мы всегда готовы прислушаться к конструктивным предложениям коллег из других ведомств, участвовать во всех мероприятиях с органами исполнительной и законодательной власти края и муниципальных образований, которые приведут к увеличению поступлений налогов. И хотелось бы особо отметить, что в последние годы такое взаимодействие за счет многих факторов упрощается.

http://www.stapravda.ru/20161122/nalogoviki_starayutsya_ne_bespokoit_chestnyy_biznes_98179.html