На Ставрополье ужесточают контроль за госзакупками / «Ставропольская правда» от 23 ноября 2016 г.

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На заседании правительства Ставропольского края, которое состоялось под председательством губернатора региона Владимира Владимирова, рассмотрен вопрос об ужесточении контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко, контроль в сфере госзакупок является одним из приоритетных направлений работы регионального минфина. За это время проведено 29 плановых и внеплановых проверок.

Ответственные за нарушения были привлечены к ответственности. Так, за 2014 – 2016 годы общая сумма наложенных административных штрафов превысила 12 миллионов рублей.

По словам Ларисы Калинченко, в крае наметилась тенденция улучшения качества проводимых заказчиками конкурсных процедур – число выявленных нарушений за три года сократилось вдвое.

Одним из главных в повестке очередного заседания правительства стал вопрос о ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко, в рамках трехлетнего этапа программы на 2014 – 2016 годы запланировано проведение кап-ремонта в 696 многоквартирных домах на общую сумму 1,78 миллиарда рублей. По плану на 2014 год ремонт был выполнен в 83 домах. Из числа запланированных на 2015 – 2016 годы работы завершены на 226 объектах, в 366 многоквартирных домах они выполняются в настоящее время. В домах, где капремонт еще не начат, повторно проводятся конкурсы по отбору подрядных организаций.

По словам министра, в 2017 году в крае запланировано проведение капитального ремонта в 450 многоквартирных домах.

Вместе с тем, рассчитанная еще более трех лет назад экономически обоснованная величина взноса на капитальный ремонт на 2017 год должна составлять около 11 рублей с квадратного метра, об этом сообщили на заседании руководители министерства и регионального оператора.

Владимир Владимиров предложил применить другой подход.

– Мы не можем сделать все за счет людей. Лучше свои графики сопоставьте с продовольственной инфляцией, ростом стоимости услуг ЖКХ, а потом вносите предложения, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава края рекомендовал при составлении планов финансирования программы капремонта на следующий год ориентироваться на действующий размер платежей. Сегодня он составляет по краю 6,36 рубля с квадратного метра.

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края также рассмотрена эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров, эпидемиологический уровень в регионе не превышен. За прошедшую неделю снижение заболеваемости на Ставрополье составило 11%. Случаев гриппа в регионе не зафиксировано. Как прозвучало, в лечебных учреждениях и аптеках края создан запас противовирусных препаратов на случай роста заболеваемости.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров актуализировал на заседании вопрос о ремонте Дворца культуры города Лермонтова. Решение проблемы, по мнению главы края, должно начинаться с подготовки экономически обоснованной проектно-сметной документации. Как прозвучало, правительство края окажет муниципалитету поддержку в ее разработке. После того как будет определена точная стоимость ремонтных работ, в региональном бюджете может быть предусмотрено соответствующее финансирование.

Напомним, Лермонтовский Дворец культуры Владимир Владимиров осмотрел в ходе одной из последних рабочих поездок. В здании в 2006 году произошел пожар, в результате которого из строя был выведен концертный зал. В течение последующих десяти лет восстановление учреждения культуры не производилось.

Как сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева, регион также будет участвовать в федеральной программе строительства сельских домов культуры. Ориентировочно финансирование на 2017 год в ее рамках планируется в объеме 150 миллионов рублей.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161122/na_stavropole_uzhestochayut_kontrol_za_goszakupkami_98220.html