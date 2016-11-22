На Ставрополье создан «Союз лозы и бокала»

В Левокумском прошел краевой фестиваль молодого авторского вина. Инициаторами его проведения выступил клуб авторского виноделия «Союз лозы и бокала», в который вошли представители ведущих отраслевых предприятий региона.

Место проведения праздника выбрано не случайно, пояснили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Первые виноградные плантации были высажены именно в Левокумском районе. А вино, полученное из виноградной лозы в усадьбах Скаржинского и Реброва, поставлялось в столицу. И в наши дни, вина из восточных районов Ставрополья считаются самыми оригинальными. Состоялась народная дегустация – выставка авторской винодельческой продукции, где были представлены молодые белые и красные вина. Из Нефтекумского района – Алиготе, Мускат, Кагор и Саперави северный. Левокумцы предоставили такие образцы как – Цветы Левокумья, Шардоне, Совиьон Блан, Мускат белый, Мускат Оттонель, Алеатико, Мерло, Саперави грузинский, Рибо. Многие новые сорта винограда появились благодаря саженцам, завезенным и посаженным в ЗАО «Левита». Награды победителям – лучшим производителям авторского вина вручил заместитель генерального директора «Ставропольвиноградпром» Алексей Лысенко.

http://www.stapravda.ru/20161122/na_stavropole_sozdan_soyuz_lozy_i_bokala_98224.html