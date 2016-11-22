Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
22 ноября 2016 г.

На Ставрополье создан «Союз лозы и бокала»

Фестиваль молодого авторского вина в Левокумском

В Левокумском прошел краевой фестиваль молодого авторского вина. Инициаторами его проведения выступил клуб авторского виноделия «Союз лозы и бокала», в который вошли представители ведущих отраслевых предприятий региона.

Место проведения праздника выбрано не случайно, пояснили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Первые виноградные плантации были высажены именно в Левокумском районе. А вино, полученное из виноградной лозы в усадьбах Скаржинского и Реброва, поставлялось в столицу. И в наши дни, вина из восточных районов Ставрополья считаются самыми оригинальными. Состоялась народная дегустация – выставка авторской винодельческой продукции, где были представлены молодые белые и красные вина. Из Нефтекумского района – Алиготе, Мускат, Кагор и Саперави северный. Левокумцы предоставили такие образцы как – Цветы Левокумья, Шардоне, Совиьон Блан, Мускат белый, Мускат Оттонель, Алеатико, Мерло, Саперави грузинский, Рибо. Многие новые сорта винограда появились благодаря саженцам, завезенным и посаженным в ЗАО «Левита». Награды победителям – лучшим производителям авторского вина вручил заместитель генерального директора «Ставропольвиноградпром» Алексей Лысенко.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161122/na_stavropole_sozdan_soyuz_lozy_i_bokala_98224.html
Фотография к статье На Ставрополье создан «Союз лозы и бокала»
Фестиваль молодого авторского вина в Левокумском
Фестиваль молодого авторского вина в Левокумском
Фото: ГКУ «Ставропольвиноградпром»
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Левокумский район
На Ставрополье создан «Союз лозы и бокала»
Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в Левокумском районе
В конкурсе «Моя законотворческая инициатива» победила школьница из села Правокумского
Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края
В Левокумском районе прошел фестиваль некрасовской песни
Сельское хозяйство
Ставрополье – один из лидеров по объемам вносимых удобрений в АПК
Россельхозбанк профинансировал аграриев Ставрополья на 2,3 млрд рублей в 2016 году
Жители благоустроенных сел реже переезжают в города
В Сочи с участием Ставрополья завершил свою работу Международный зернофорум
Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр намерены создать на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!