Митрополит Кирилл о проведении V Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора

Как уже сообщалось, 29-30 ноября состоится V Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора. Своим видением этого события делится митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

– Я напомню, наш филиал собора был открыт Святейшим Патриархом Кириллом в 2012 году во время его Первосвятительского визита на Кавказ, когда он освятил возрожденные храмы – Казанский кафедральный собор в Ставрополе, Спасский кафедральный собор в Пятигорске – и провел ряд встреч с деятелями власти, культуры и духовенства.

Тогда Патриарх и возглавил работу первого Ставропольского форума ВРНС. В зале собрались полторы тысячи слушателей, и Святейший произнес программную речь, актуальную на все времена: о значении русского народа и казачества для всей России и Кавказа в частности, о национальных и других традициях каждого народа России, в том числе народов Северного Кавказа, и, конечно, о мире и согласии. Лучшего и большего не скажешь. И дай Бог нам всем услышать эти слова и жить в мире и согласии.

В этом году мы уже в пятый раз будем проводить наш форум в Ставрополе. Тема очень серьезная (как, впрочем, и темы прошлых лет) – «Северный Кавказ: 1917-2017 гг. – уроки столетия». Этому вопросу будут посвящены и Рождественские чтения 2017 года. Такое решение приняли Высший Церковный совет и Святейший Патриарх. И в течение всего следующего года будет проходить множество мероприятий, конференций и выставок. А обсуждение этой темы мы начинаем в Ставрополе. Конечно, мы поговорим не только о Северном Кавказе, но и в целом о России. Хоть революция начиналась не на Кавказе, но ее последствия, в том числе Гражданская война, перестройка власти и многое другое, коснулись всех и нашего региона тоже.

Мы собираемся сесть за стол с видными учеными, представителями власти, религиозными деятелями и поговорить о том, как сделать так, чтобы грозные события начала ХХ века более никогда не повторились.

Сегодня мы видим, что некоторые жители республик бывшего Советского Союза уроки минувшего столетия не учли. Более того, провокаторы хотят вновь поднять народ на какую-то революцию. Избави Бог! Ведь это поистине сумасшествие, когда отец с оружием в руках идет на сына, а сын на отца. Об этом ярко и правдиво писали многие наши классики, например М. Шолохов в «Тихом Доне».

Меня часто спрашивают: почему Церковь поднимает эти вопросы и обсуждает такие темы? Церковь – это собрание не только священников и епископов, но и всех верующих людей. Конечно, по действующему законодательству она отделена от государства. Но не от общества! Церковь – это организация, охватывающая миллионы людей, граждан нашего единого Отечества. И многие из них интересуются, как Церковь относится к той или иной ситуации. Вот почему она должна высказывать свое мнение, в том числе о революции, о гражданском противостоянии, о причинах этого. Например, в моем понимании, на все нужно посмотреть издалека, с высоты пройденных десятилетий. Почему стало возможным профинансировать такую революцию и провести ее? Я считаю, что расцерковление народа и уход от духовности берут начало в реформах Петра I. Да, он великий реформатор, но он же и натворил много бед. Одна из них – упразднение Патриаршества. Церковью стал управлять чиновник, обер-прокурор Святейшего Синода. Ну как чиновники могли нормально руководить Церковью? В том числе и это привело к расцерковлению и стало причиной целой цепочки страшных событий. И об этом, о глубоких духовных корнях противостояния, мы тоже должны сказать. Кто еще об этом скажет?!

Важно еще и то, что Церковь – это уникальная нейтральная площадка. Слава Богу, она никак не касается политики. Священники и архиереи не могут быть избраны во власть, и Церковь никоим образом не участвует в организации выборов в органы власти.

В своем докладе на форуме в Москве Святейший Патриарх подчеркнул, что мы должны, касаясь этого вопроса, быть максимально осторожными, учитывать многие обстоятельства и не забывать о том, что в советское время было очень много позитивного. Вспомнить только Великую Отечественную войну, советское строительство, достижения в освоении космоса и многое другое.

Я уверен, что Церковь сегодня в состоянии вести трезвый диалог со всеми уважаемыми участниками и на нейтральной площадке обсуждать эти вопросы, всем вместе извлекать правильные исторические уроки.

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От редакции. Напомним, что в рамках предстоящего форума запланированы секции «Судьбы российской государственности, церкви и общества: Северный Кавказ в созидании новой России», «Церковь как хранительница духовных ценностей русской цивилизации», «Развитие религиозных, межнациональных отношений и формирование гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе: исторический опыт и современные задачи», «Российский Кавказ в глобальном измерении».

http://www.stapravda.ru/20161122/mitropolit_kirill_o_provedenii_v_stavropolskogo_foruma_vsemirnog_98178.html