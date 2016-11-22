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22 ноября 2016 г.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награду полицейскому из Невинномысска

На днях в Москве министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил полицейских, признанных лучшими по профессии, а также отличников учебы образовательных организаций системы МВД России. Во время церемонии награждения Владимир Колокольцев отметил, что лауреатов по праву называют золотым фондом органов внутренних дел. «Невозможно быть отличником учебы или достичь высот в профессии без любви к ней, без осознания высокой значимости дела, которому служишь, без чувства служебного долга и чести», – подчеркнул министр.

Столь высокой оценки служебной деятельности были удостоены 27 представителей основных профессий системы МВД. Они получили ведомственные награды, дипломы, ценные подарки. В числе награжденных – начальник смены дежурной части отдела МВД России по городу Невинномысску майор полиции Ахмед Даулов. Он завоевал первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Конкурс проводился в несколько этапов, участники соревновались в знаниях физической, медицинской, огневой, специальной подготовки.

Родился и вырос герой нашего рассказа в поселке Эркен-Юрт Карачаево – Черкесской республики. После окончания школы был призван на срочную службу в армию. Демобилизовался, получил высшее юридическое образование и поступил на службу в инженерно-техническую службу группы ОМОН МВД Карачаево – Черкесской республики. В 2002 году, за проявленное мужество при выполнении служебных обязанностей указом Президента России Ахмед Даулов награжден медалью «За отвагу».

Затем была служба на Севере, в Новом Уренгое. Ну а с 2004 года Ахмед Даулов проходит службу в отделе МВД России по городу Невинномысску. Как рассказали в отделе, накопленный опыт практической работы, профессиональное мастерство, трудолюбие позволяют одному из лучших полицейских России организовать и направить деятельность сотрудников дежурной части, нарядов отдела внутренних дел для эффективного выполнения поставленных задач. Благодаря его умелому руководству в 2015 году по «горячим следам» раскрыто 86 преступлений, а за 9 месяцев 2016 года – 52 преступления.

Сослуживцы Ахмеда Даулова отзываются о нем как о высоком профессионале, который всегда доброжелателен, корректен и тактичен.

А еще Ахмед Даулов является мастером спорта по рукопашному бою, кандидатом в мастера спорта по боксу и дзюдо.

Свободное от службы время Ахмед посвящает своей семье – маме, жене и четверым детям.

По мнению нашего героя, внимательность и отзывчивость к гражданам, обратившимся в полицию, любовь к делу, которому служишь – основа успешной работы.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161122/ministr_vnutrennikh_del_rf_vladimir_kolokoltsev_vruchil_nagradu__98199.html
Фотография к статье Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награду полицейскому из Невинномысска
Начальник смены дежурной части отдела МВД России по городу Невинномысску майор полиции Ахмед Даулов
Начальник смены дежурной части отдела МВД России по городу Невинномысску майор полиции Ахмед Даулов
Фото предоставлено ОМВД России по городу Невинномысску
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