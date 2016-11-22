Лучшим начальником караула пожарной части на Ставрополье стал Сергей Смурыгин

В рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший начальник караула» победил Сергей Смурыгин – начальник караула 17 пожарной части 9 отряда Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю.

С. Смурыгин работает в системе МЧС с 2008 года. Пошел в пожарные по совету друга. Карьеру начинал с должности командира отделения пожарной части. В 2012 году стал начальником караула.

– Во время пожара на заводе «Ставролен» в декабре 2011 года рабочие обслуживаемого объекта с ужасом убегали, а мы, наоборот, мчались на пожар к месту аварии. Вот тогда пришло осознание, что мы, пожарные, не такие как все, – говорит С. Смурыгин.

Однако своим главным достижением Сергей Смурыгин считает семью. Да и семья гордится свои героем. Супруга, Светлана, работает социальным педагогом. Вместе они воспитали двоих детей – сына и дочь. А недавно стали бабушкой и дедушкой.

http://www.stapravda.ru/20161122/luchshim_nachalnikom_karaula_pozharnoy_chasti_na_stavropole_stal_98148.html