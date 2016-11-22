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22 ноября 2016 г.

Клубу авторской песни КМВ «Поющий источник» исполнилось 15 лет

Клубу авторской песни КМВ «Поющий источник» исполнилось 15 лет

Члены регионального клуба авторской песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник» отметили 15-летие. Крестным отцом клуба является московский поэт, автор-исполнитель Вадим Егоров.

Участники клуба – это жители Кавминвод, люди разных профессий: врачи, педагоги, инженеры, предприниматели, работники культуры, строители. За полтора десятка лет клуб выступил с тысячами концертов перед жителями и гостями курортного региона. В 2014 году «Поющий источник» принимал участие в культурной программе Сочинской Олимпиады. В активе клуба организация и проведение в Ессентуках 14 ежегодных всероссийских фестивалей авторской песни, на которых в качестве членов жюри и почетных гостей побывали знаменитые российские барды. В 2013 году клубу было присвоено звание народного коллектива самодеятельного художественного творчества. В нынешнем он это высокое звание подтвердил.

Сейчас члены клуба заняты подготовкой к 15-му фестивалю, на который ожидается много участников и гостей со всей страны. Он пройдет в начале декабря в Центре творчества и досуга станицы Ессентукской.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161122/klubu_avtorskoy_pesni_kmv_poyuschiy_istochnik_ispolnilos_15_let_98215.html
Фотография к статье Клубу авторской песни КМВ «Поющий источник» исполнилось 15 лет
Клубу авторской песни КМВ «Поющий источник» исполнилось 15 лет
Клубу авторской песни КМВ «Поющий источник» исполнилось 15 лет
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