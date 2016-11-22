Клубу авторской песни КМВ «Поющий источник» исполнилось 15 лет

Члены регионального клуба авторской песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник» отметили 15-летие. Крестным отцом клуба является московский поэт, автор-исполнитель Вадим Егоров.

Участники клуба – это жители Кавминвод, люди разных профессий: врачи, педагоги, инженеры, предприниматели, работники культуры, строители. За полтора десятка лет клуб выступил с тысячами концертов перед жителями и гостями курортного региона. В 2014 году «Поющий источник» принимал участие в культурной программе Сочинской Олимпиады. В активе клуба организация и проведение в Ессентуках 14 ежегодных всероссийских фестивалей авторской песни, на которых в качестве членов жюри и почетных гостей побывали знаменитые российские барды. В 2013 году клубу было присвоено звание народного коллектива самодеятельного художественного творчества. В нынешнем он это высокое звание подтвердил.

Сейчас члены клуба заняты подготовкой к 15-му фестивалю, на который ожидается много участников и гостей со всей страны. Он пройдет в начале декабря в Центре творчества и досуга станицы Ессентукской.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161122/klubu_avtorskoy_pesni_kmv_poyuschiy_istochnik_ispolnilos_15_let_98215.html