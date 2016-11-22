Как избежать перебоев с водой в городе-курорте Пятигорске

Протяженность водопроводных сетей в Пятигорске – 920 километров, их износ составляет около 95 процентов; длина всех канализационных труб – 275 километров, а их износ – 83,3 процента. Такие данные прозвучали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, посвященном обеспечению санитарного благополучия населения Пятигорска.

Решить эти проблемы только на уровне города невозможно. Поэтому за один стол с представителями городской власти сели первый замминистра ЖКХ Ставропольского края Евгений Штепа и главный инженер ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Кавминводоканал» Али Минкоев.

Пока качество питьевой воды в городе-курорте на должном уровне. Но с учетом высокой степени изношенности труб нет гарантии, что завтра в Пятигорске ни произойдет загрязнение питьевой воды, как это случилось недавно в Махачкале, – говорили на заседании.

Поскольку текущий ремонт не дает заметного эффекта, Евгений Штепа заявил, что необходимо сделать упор на реконструкцию сетей с ориентиром на развитие Пятигорска. Замминистра краевого ЖКХ предложил совместно со Ставрополькрайводоканалом создать программу развития сетей водоснабжения и водоотведения в Пятигорске.

Коммунальщики доложили, что первые шаги уже делаются. Так, Ставрополькрайводоканал выделил Пятигорску семь километров труб для замены наиболее аварийных участков сетей.

Обсудили на заседание комиссии и другую проблему. Решив избавиться от непрофильных активов, Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» уведомила власти муниципалитета о прекращении с 2017-го года снабжения потребителей, получающих воду через водозабор «Юца». В городе создана рабочая группа для решения вопросов возможного подключения этих абонентов к сетям горводоканала. Но здесь также требуются вмешательство краевых властей и ряд шагов со стороны Ставрополькрайводоканала.

http://www.stapravda.ru/20161122/kak_izbezhat_pereboev_s_vodoy_v_gorodekurorte_pyatigorske_98196.html