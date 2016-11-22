В Ереване проходит IV Международный форум «Антиконтрафакт – 2016» по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В нем принимают участие представители государств – членов ЕАЭС, главы крупных мировых компаний и организаций, ведущие международные эксперты в этой области. На пленарном заседании форума выступили главы ряда российских регионов, в их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава края, сообщает его пресс-служба, представил опыт борьбы с контрафактом. Как прозвучало, среди ключевых направлений – противодействие нелегальному производству и распространению продуктов питания, лекарств, алкоголя. Серьезный объем работы связан с пресечением логистических цепочек поставок нелегального спиртного. Выявлены три компании, которые занимались транспортировкой алкогольного контрафакта, к ответственности также привлечены пользовавшиеся их услугами производители незаконной продукции.

http://www.stapravda.ru/20161122/glava_stavropolya_vystupil_na_forume_antikontrafakt__2016_v_erev_98228.html