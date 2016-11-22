Как уже отмечалось, главная задача новой рубрики в «СП» – формирование понимания о сопричастности каждого из нас к обеспечению безопасности и спокойствия жителей края, порядка на наших улицах.

Согласно статистическим сведениям ГУ МВД России по Ставропольскому краю, за 10 месяцев 2016 года зарегистрировано более 8560 преступлений в общественных местах, в том числе около 6400 на улицах, что составляет соответственно 30 и 22 процента от общего числа зарегистрированных преступлений. Для сравнения: за весь 2012 год таких преступлений было зафиксировано 8336 и 5471, доля которых в общем массиве преступлений составляла 24 и 17 процентов.

Все начинается с мелочей

Многие россияне, выезжавшие за границу, задаются вопросом, почему европейские города привлекательны для жизни: в них хорошо развита инфраструктура, чистые тротуары, дома, подъезды и лифты, а жители приветливы и культурны? Но разве россияне менее образованны и культурны, чтобы соблюдать нормы поведения и общежития, поддерживать чистоту, порядок на улицах, на территории своего проживания в должном состоянии? Конечно, нет!

Но почему-то получается, что в других странах мы и наши дети ведем себя зачастую не так, как у себя дома. Окурки или использованные упаковки на улице не разбрасываем, на стенах и в лифтах автографы не оставляем, задумываемся, не нарушают ли наши действия местные нормы и правила…

Видимо, такое происходит потому, что существует понимание: за рубежом жесткое законодательство неразрывно связано с его неукоснительным соблюдением, и наказание за его нарушение неотвратимо. И это является действительно существенным сдерживающим и воспитывающим фактором. Так, в Каннах за брошенную на землю банку из-под газировки или окурок оштрафуют на 180 евро. В Ирландии с задержанного нарушителя чистоты публичного места окружной суд вправе взыскать от 150 до 3000 евро. За брошенный на обочину мусор в Калифорнии придется заплатить 1000 долларов, в Сингапуре – от 500 до 1000 сингапурских долларов, и, если камеры наблюдения засекут нарушителя повторно, ему грозят исправительные работы или даже заключение. Кроме того общеизвестно, что правительство Сингапура радикально решило проблему жевательной резинки, прилепленной к стульям, стенкам лифта и т.п., запретив с 1992 года производство, продажу и ввоз жвачки из-за границы.

В то же время в России для граждан не является чем-то удивительным брошенный в неположенных местах мусор (видимо, уже привыкли). Это, конечно, странно, но более поражает другое: на обывательском уровне само нарушение чаще всего не осуждается, при этом люди пытаются объяснить, что окурок, обертка, пивная банка, пачка из-под сигарет и т.п. мусор брошены на землю якобы из-за отсутствия поблизости урн (контейнеров) либо «автоматически», как привычное действие.

К сожалению, в повседневной жизни в общественных местах и на улице мы достаточно часто сталкиваемся с противоправным поведением людей, как взрослых, так и несовершеннолетних, которое может предшествовать преступлению.

Самая простая последовательность событий: курение и употребление алкоголя в неположенном месте, выбрасывание на тротуар и газоны кожуры от семечек, бутылок, упаковок от чипсов, нецензурная брань вне зависимости от чьего-то присутствия, грубость с окружающими. А потом зачастую нанесение телесных повреждений, кража, грабеж – и в итоге тюрьма.

Поневоле задаешь себе вопросы: откуда это в нас? Откуда столько неуважения (даже ненависти) друг к другу и такой уровень правового нигилизма? Почему из сознания взрослых, а тем более подростков (не всех, конечно) стираются, а скорее всего, туда и не закладываются элементарные правила приличного поведения, понятия чести и достоинства, добра и зла, уважительного отношения к старшим, забота о воспитании детей?

Почему есть люди, которые пытаются обманным путем забрать у доверчивых пенсионеров их последние сбережения? Почему в общественных местах, в том числе в присутствии девушек и женщин, все чаще разговаривают с использованием стыдливо называемой ненормативной лексики? И что же это за девушки, которые такое позволяют?! Почему планка этических норм так стремительно опускается, уличное хамство растет, а многие из нас проходят мимо и делают вид, что их это не касается, уповая только на полицию? Почему мы иногда совсем не знаем наших детей, их интересов и проблем?

И еще много и много «почему»…

Спокойствие, порядок зависят от семьи

Видимо, в процессе воспитания не все идеально. Что бы ни говорили о воспитательной функции школы, все-таки воспитание детей происходит прежде всего в семье. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка является одновременно средой обитания и воспитательной средой. Влияние ее, особенно в начальный период жизни ребенка, намного весомее, чем все другие воспитательные воздействия. Именно в семье и через семью формируются первичные представления ребенка, ценностные ориентации и социальные установки, закладываются основы отношений между людьми.

Однако в современном обществе все заметнее кризис семьи, который выражается в том, что семья все хуже реализует свою главную функцию – воспитание детей.

Ухудшается криминогенная ситуация, сведения полиции о количестве пострадавших в результате семейно-бытового насилия напоминают фронтовые сводки. Не снижается количество разводов и, соответственно, число неполных семей. И это все отражается на детях.

Вот лишь некоторые цифры.

За девять месяцев 2016 года в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудниками полиции помещено 264 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе вследствие неисполнения родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию, требующих помощи государства. К административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ) привлечено более 7,8 тыс. родителей (законных представителей).

В текущем году зарегистрировано более 800 преступлений в отношении несовершеннолетних, из них почти четвертая часть (около 200) совершено родителями (законными представителями) в отношении своих детей. В органы предварительного расследования направлено 118 материалов в отношении родителей (законных представителей), допускающих жестокое обращение со своими детьми, причинение им телесных повреждений, совершающих преступления против их половой свободы и половой неприкосновенности.

За девять месяцев 2016 года расследовано почти 750 преступлений, совершенных самими несовершеннолетними, в их числе убийства и покушение на убийство – 4 (в аналогичный период прошлого года – 1), тяжкий вред здоровью – 2, вред здоровью средней тяжести – 22, небольшой тяжести, побои – 55, кражи – 476, грабежи- 32, разбои – 9, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – 34 (рост на 161%).

Выводы, уважаемые читатели, делайте сами.

Вместо заключения

Всем приходилось слышать слова: «Не учите меня жить!», «Не надо меня воспитывать!», «Не читайте мне мораль!», «Та семья хороша, где никто никого не воспитывает», «Где начинается воспитание, там кончается личность и ее свобода».

Но есть и другое видение сути воспитания. Я.А. Коменский: «Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государств и всего мира», В.Г. Белинский: «Воспитание – великое дело: им решается участь человека», Д.И. Менделеев: «Знания без воспитания – что меч в руках сумасшедшего».

Чтобы общество оставалось социально здоровым, базовые ценностные ориентиры должны быть восприняты личностью как собственное убеждение, стать второй натурой человека. Главное правило, о котором должен помнить каждый, – требуя соблюдения правопорядка от окружающих, начните с себя!

По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.

http://www.stapravda.ru/20161122/di_mendeleev_znaniya_bez_vospitaniya__chto_mech_v_rukakh_sumassh_98177.html