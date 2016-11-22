Декабрь и январь в Ставропольском крае будут холоднее нормы

Всегда есть место для подвига... / «Ставропольская правда» от 23 ноября 2016 г.

По прогнозам метеорологов, предстоящие декабрь и январь будут холоднее нормы. Оттепели придут только в феврале. Ну а март для края – по традиции один из самых коварных месяцев, возможны и метели, и снежные заносы.

Если же подводить итоги первой природной чрезвычайной ситуации, можно сказать, что пережили ее без серьезных последствий. На всех пострадавших объектах сейчас работают ремонтные бригады. Только в Ставрополе оперативно было создано 15 аварийно-восстановительных бригад при муниципальных учреждениях, 5 аварийно-спасательных бригад МЧС, 10 бригад по восстановлению энергоснабжения. Все сработали качественно. Глава Ставрополя А. Джатдоев на очередном заседании оперативного штаба особо поблагодарил энергетиков ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» Западные электрические сети. Они работали на высоковольтных линиях, питающих насосные станции.

– Работа энергетиков в условиях ураганного ветра, сопровождавшаяся реальным риском для жизни, заслуживает самых теплых слов и уважения, – отметил А. Джатдоев.

К этому остается добавить лишь, что горводоканал 22 ноября работал уже в штатном режиме.

http://www.stapravda.ru/20161122/dekabr_i_yanvar_v_stavropolskom_krae_budut_kholodnee_normy_98232.html