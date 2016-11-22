Что нужно сделать, чтобы на дорогах Ставрополья не гибли люди?

С начала года на дорогах Ставрополья погибли и получили травмы в ДТП около четырех тысяч человек, – доложил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое вел губернатор Владимир Владимиров.

Самый вопиющий пример: авария шестого августа в Кочубеевском районе. Тогда при лобовом столкновении погибли девять человек. Почему такие жуткие последствия? Ответ стал ясен, когда инспекторы ГИБДД обнаружили, что стрелка спидометра автомашины виновника аварии застыла на цифре 170 километров в час. Но то, что открылось после, поразило даже видавших виды гаишников…

Виновника катастрофы, жителя станицы Зеленчукской Карачаево – Черкесской Республики А. Карсляна за последние четыре с половиной года 82 раза привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения! Но ни один из штрафов он так и не оплатил! Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края останавливали Карсляна и восемь раз документировали неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Однако, согласно действующему законодательству, они не могли этого злостного нарушителя и неплательщика штрафов доставить в территориальный суд Ставрополья, а направляли материалы по месту его жительства, в КЧР. Но тамошний суд жестких мер к этому водителю (в виде ареста) ни разу не применил. Видимо, ощущение полной вседозволенности, безнаказанности и побудило А. Карсляна гнать по автотрассе со скоростью 170 километров… Итог – девять загубленных жизней!

И это не исключение. А почти что правило.

– Анализ показывает, что виновниками более трети всех ДТП в Ставропольском крае, в которых погибли люди, были жители республик Северного Кавказа. Они «рассекают» по нашим дорогам, нанося серьезный экономический и моральный урон региону, – констатировал Алексей Сафонов.

Отсюда вывод: административный арест и обязательные работы непосредственно по месту выявления и фиксации нарушения, (и не на одни сутки, а на более продолжительный срок), привели бы нерадивых водителей в чувство.

Главный гаишник края уповает на помощь Думы Ставропольского края. Она может инициировать внесение изменений в федеральное законодательство. Таких, что позволят дела любых нарушителей ПДД рассматривать по месту их выявления:

– С этим предложением мы также уже обратились к полномочному представителю Президента России в СКФО и в ГАИ МВД России.

Губернатора Владимира Владимирова тоже возмутила безнаказанность «гастролеров». Он горячо поддержал предложение разбирать дела заезжих лихачей в ставропольских судах.

Но тут возникает еще один вопрос. Ведь виновниками остальных двух третей ДТП со смертельным исходом, а также большинства аварий с менее тяжкими последствиями являются местные жители. Причем, в девяти из каждых десяти случаев причиной аварий стало превышение скоростного режима. Свежий пример: седьмого ноября в Пятигорске пожилого человека сбил лихач, которого служба ГАИ уже наказывала 15 раз, но он не снизил скорости даже на пешеходном переходе.

Как пояснил Алексей Сафонов, сотрудникам ГАИ с «ручными» мобильными приборами измерения скорости временно работать нельзя, а стационарных комплексов практически нет.

– Сейчас в крае функционирует всего 20 стационарных комплексов фиксации, которые не обслуживаются уже семь лет. Они распознают не более 40 процентов нарушений.

Для расширения этой сети в 2017-м году в крае стартует специальная программа: в течение двух лет планируется установить 280 комплексов видеофиксации. Реализовать эту весьма дорогостоящую программу планируют в рамках государственно-частного партнёрства.

Но государственный бюджет на ближайшие три года будет весьма напряженный. Кряхтят, почесывая затылок, и бизнесмены. Изыщут ли они недостающие для реализации программы миллиарды рублей?

И потом, есть еще одна закавыка. Как явствует из доклада Алексея Сафонова, с начала года сотрудники ГИБДД выявили более десяти тысяч нетрезвых водителей. И это при том, что после радикальных сокращений штата Госавтоинспекции в последние пять лет, в крупных городах края в сутки на дежурство заступает четыре – шесть, а в некоторых районах лишь по одному экипажу ДПС. Понятно, что им не под силу выявить всех пьяных за рулем.

А кто не знает, что пьяному «море по колено»? Плевать он хотел на какие-то там видеокамеры. Не остановит его и угроза штрафов: «Гуляй рванина, а там будь, что будет!» Отрезвить лихача могла бы погоня спецавтомобиля с мигалкой. Но вряд ли в ближайшие годы государственные мужи дадут задний ход и восстановят урезанные до несуразности штаты стражей дорог.

Последняя надежда – «лежачие полицейские». То есть искусственные неровности у школ, перед пешеходными переходами и на других опасных участках дороги. «Лежачий полицейский» даже пьяного лихача заставит сбросить скорость.

Казалось бы, вот она – панацея! Но в крае почти все муниципальные бюджеты сидят на дотациях. Поэтому главы городов и районов божатся: на укладку искусственных неровностей у них нет средств! Так-то оно так… Однако главный гаишник края привел пример: глава одного из муниципальных районов жаловался губернатору, что ГИБДД его штрафует за отсутствие искусственных неровностей. Не найдя поддержки у главы края и осознав, что сумма штрафов скоро превысит расходы на устройство «лежачих полицейских», глава решил вопрос, и сегодня почти все дороги возле школ этого района обустроены искусственными неровностями.

Отдельный разговор – о ДТП с участием молодых водителей. За 10 месяцев 2016 года по вине водителей со стажем до двух лет, произошло 245 ДТП, в которых 35 человек погибли и 381 ранен.

Есть надежда, что уже с будущего года эта скорбная статистика пойдет на убыль. Дело в том, что с первого сентября нынешнего года введены новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. В целях исключения коррупционной составляющей производится непрерывная видеозапись процесса приема и сдачи экзаменов: как теоретической, так и практической части. Однако, как показывает практика, с первого раза сдают экзамены только 18 процентов кандидатов. Есть случаи, когда кандидаты сдают экзамен с пятого или даже с десятого раза. Большинство проваливает экзамен по вождению. Очевидно, что надо больше внимания уделять практическим навыкам, иначе… Так, первого ноября в Новоалександровском районе молодой водитель легкового автомобиля не смог оценить дорожную обстановку, слетел с трассы и «въехал» в дерево и оказался на больничной койке.

Алексей Сафонов предложил под эгидой прокуратуры организовать проверки автошкол сотрудниками министерства образования и госавтоинспекции на предмет реализации программ подготовки водителей.

Эх, если б к «лежачим полицейским» и добросовестным автошколам, еще и дисциплинированных пешеходов!.. Да, признают гаишники, в крае необходимо установить еще тысячу светофоров и много-много сотен метров барьерных ограждений. Но кто ни видел, как наши сограждане прут на красный сигнал светофора или перелазят через ограждения? А уж перебежать дорогу не по «зебре» там, где на десяток метров ближе к магазину или автобусной остановке – это вообще за здорово живешь...

Так, недавно в Ставрополе бабушка буквально в 30 метрах от пешеходного перехода, за руку перетягивала внука через дорогу перед носом автомобиля. Сейчас и бабушка, и внук в находятся в больнице.

За 10 месяцев нынешнего года на территории края 13 детей погибли и 319 получили травмы в ДТП. Большинство трагедий произошло из-за неосторожности самих детей. Ясно как день, что школьников необходимо обучать азам поведения на дороге, Однако еще далеко не во всех школах есть должным образом оборудованные детские автоплощадки для проведения практических занятий по ПДД.

И, конечно же, надо тем или иным способом внушить родителям, чтобы те подавали своим чадам пример дисциплинированности и ответственности на дороге. Пока же, увы, чаще встречаются примеры обратного толка. Так, в краевом центре мамаша собственноручно дала несовершеннолетнему сыну ключи от автомашины БМВ, чтобы он съездил в магазин. В результате парнишка покалечил себя и двоих своих сверстников.

http://www.stapravda.ru/20161122/chto_nuzhno_sdelat_chtoby_na_dorogakh_stavropolya_ne_gibli_lyudi_98170.html