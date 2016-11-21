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21 ноября 2016 г.

Жители Михайловска и села Сенгилеевского остались без электричества

Утром 21 ноября оперативным дежурным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация об аварийном отключении энергоснабжения в городе Михайловске и селе Сенгилеевского. Для ликвидации последствий аварии созданы четыре ремонтно-восстановительные бригады ГУП СК «Ставрополькомунэлектро», сообщили в пресс-службе МЧС края. 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161121/zhiteli_mikhaylovska_i_sela_sengileevskogo_ostalis_bez_elektrich_98146.html
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