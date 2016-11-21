Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
21 ноября 2016 г.

Житель Ставрополья покончил с собой во время ссоры из-за ревности

13 ноября после ссоры со знакомой на почве ревности 67-летний мужчина в своем домовладении попытался совершить самоубийство. С ножевым ранением грудной клетки он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался.

Следственными органами, сообщили в краевом управлении СКР, проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161121/zhitel_stavropolya_pokonchil_s_soboy_vo_vremya_ssory_izza_revnos_98169.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
На подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска ограничено движение автотранспорта
Ветер продолжит бушевать на Ставрополье
Житель Ставрополья покончил с собой во время ссоры из-за ревности
На дорогах Ставрополья сняты все временные ограничения
Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Ставропольском крае
Ставропольский край
В Сочи с участием Ставрополья завершил свою работу Международный зернофорум
Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр намерены создать на Ставрополье
Внимание! На дорогах Ставропольского края сильный боковой ветер
Результаты 17-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»
На Ставрополье в двух школах сильным ветром сорвало крыши

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!