Житель Ставрополья покончил с собой во время ссоры из-за ревности

13 ноября после ссоры со знакомой на почве ревности 67-летний мужчина в своем домовладении попытался совершить самоубийство. С ножевым ранением грудной клетки он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался.

Следственными органами, сообщили в краевом управлении СКР, проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

http://www.stapravda.ru/20161121/zhitel_stavropolya_pokonchil_s_soboy_vo_vremya_ssory_izza_revnos_98169.html