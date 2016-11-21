Житель Ставрополья покончил с собой во время ссоры из-за ревности
13 ноября после ссоры со знакомой на почве ревности 67-летний мужчина в своем домовладении попытался совершить самоубийство. С ножевым ранением грудной клетки он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался.
Следственными органами, сообщили в краевом управлении СКР, проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
http://www.stapravda.ru/20161121/zhitel_stavropolya_pokonchil_s_soboy_vo_vremya_ssory_izza_revnos_98169.html
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